Минус трое рашистов в промзоне Покровска: боевая работа 147-й бригады ДШВ
На северо-западе Покровска украинские дронари 147-й отдельной аэромобильной бригады 7 корпуса ШР ДШВ поразили российскую пехоту, которая двигалась в районе промышленной зоны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, трое оккупантов пытались укрыться в одном из разбитых зданий, однако ударные БПЛА метко отработали по врагу.
Сначала удар нанесли дроны 147-й бригады, а затем по укрытию врага отработала огневая техника калибра 155 мм.
- Ранее сообщалось, что дроны "Lasar's Group" поразили 14 бронированных машин рашистов.
