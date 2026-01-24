Минус трое рашистов в промзоне Покровска: боевая работа 147-й бригады ДШВ

На северо-западе Покровска украинские дронари 147-й отдельной аэромобильной бригады 7 корпуса ШР ДШВ поразили российскую пехоту, которая двигалась в районе промышленной зоны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, трое оккупантов пытались укрыться в одном из разбитых зданий, однако ударные БПЛА метко отработали по врагу.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Сначала удар нанесли дроны 147-й бригады, а затем по укрытию врага отработала огневая техника калибра 155 мм.

Ранее сообщалось, что дроны "Lasar's Group" поразили 14 бронированных машин рашистов.

