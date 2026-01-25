Бійці 110-ї бригади ліквідували 10 окупантів і підірвали "Урал"
Українські захисники 110-ї окремої механізованої бригади зупинили можливий штурм окупантів, які рухалися вантажівкою "Урал".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час руху загарбників бійці почали працювати по них FPV-дронами та скидами.
У автівці перебувало 10 військових РФ, по яких завдавали ударів дронарі та артилеристи.
У результаті за кілька хвилин всіх окупантів ліквідовано, а ворожу техніку підірвано.
