Бійці 110-ї бригади ліквідували 10 окупантів і підірвали "Урал"

Українські захисники 110-ї окремої механізованої бригади зупинили можливий штурм окупантів, які рухалися вантажівкою "Урал".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час руху загарбників бійці почали працювати по них FPV-дронами та скидами.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У автівці перебувало 10 військових РФ, по яких завдавали ударів дронарі та артилеристи.

У результаті за кілька хвилин всіх окупантів ліквідовано, а ворожу техніку підірвано.

