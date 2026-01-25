Бойцы 110-й бригады ликвидировали 10 оккупантов и подорвали "Урал"

Украинские защитники 110-й отдельной механизированной бригады остановили возможный штурм оккупантов, которые двигались на грузовике "Урал".

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время движения захватчиков бойцы начали работать по ним FPV-дронами и скидами.

В автомобиле находилось 10 военных РФ, по которым наносили удары дронари и артиллеристы.

В результате за несколько минут все оккупанты ликвидированы, а вражеская техника взорвана.

армия РФ штурм уничтожение артиллерия дроны 110 отдельная механизированная бригада РЭБ
Продам кабріолєт "Урал" - трохи битий, але не фарбований...
25.01.2026 10:41 Ответить
А потім нам розказують що рашисти хочуть міру. Це ж як потрібно ненавидити українців і бажати захопити Україну щоб було насрати на своє життя аби тільки пертися в Україну. Хтось справді вірить що рашисти зупиняться тільки тому що ви підпишите з ними якийсь мірний план? Доречі ті хто сьогодні бажає міру з рашистами, завтра будуть так же їхати уже в рашистській формі, в авто без даху щоб воювати з Європою чи на ближньому сході.
25.01.2026 14:10 Ответить
 
 