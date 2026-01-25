Бойцы 110-й бригады ликвидировали 10 оккупантов и подорвали "Урал"

Украинские защитники 110-й отдельной механизированной бригады остановили возможный штурм оккупантов, которые двигались на грузовике "Урал".

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время движения захватчиков бойцы начали работать по ним FPV-дронами и скидами.

В автомобиле находилось 10 военных РФ, по которым наносили удары дронари и артиллеристы.

В результате за несколько минут все оккупанты ликвидированы, а вражеская техника взорвана.

