РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8500 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов Боевые действия на Покровском направлении Отражение штурма
3 824 2

Десантники 46-й бригады сорвали штурм оккупантов на Покровском направлении

Бойцы 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ ВСУ сорвали массированный штурм оккупантов на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в зоне ответственности бригады враг в очередной раз пытался провести штурмовые действия, применив бронированную технику и несколько десятков пехотинцев.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Российские войска попытались атаковать позиции украинских десантников, использовав до четырех единиц бронетехники.

В результате подольские десантники уничтожили танк и 2 боевые бронированные машины противника.

Кроме того, было ликвидировано 20 российских военных, еще 3 получили ранения.

Автор: 

армия РФ (22657) штурм (636) уничтожение (9700) ДШВ Десантно-штурмовые войска (443) дроны (6956) Покровск (1284) 46 отдельная аеромобильная бригада (26)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дохлих ка.. цапів забагато не буває - 50 000 на місяць як найменше потрібно....
Зупиняться!!!
показать весь комментарий
25.01.2026 13:40 Ответить
гарно попрацювали... дякуємо
показать весь комментарий
25.01.2026 17:54 Ответить
 
 