Десантники 46-й бригады сорвали штурм оккупантов на Покровском направлении
Бойцы 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ ВСУ сорвали массированный штурм оккупантов на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в зоне ответственности бригады враг в очередной раз пытался провести штурмовые действия, применив бронированную технику и несколько десятков пехотинцев.
Российские войска попытались атаковать позиции украинских десантников, использовав до четырех единиц бронетехники.
В результате подольские десантники уничтожили танк и 2 боевые бронированные машины противника.
Кроме того, было ликвидировано 20 российских военных, еще 3 получили ранения.
