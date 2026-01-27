Россияне больше всего атакуют на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб ВСУ
За прошедшие сутки произошло 103 боевых столкновения воинов Сил обороны с российскими оккупантами.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 99 авиационных ударов, сбросив 227 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 7462 дрона-камикадзе и осуществили 3838 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 74 – из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам Великомихайловка Днепропетровской области; Железнодорожное, Верхняя Терса, Чаривное, Копани, Рождественка, Воздвижевка, Юрковка, Таврическое Запорожской области.
Поражение врага
За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава противника, три пункта управления БПЛА, реактивную систему залпового огня и пункт управления врага.
Боевые действия
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки враг нанес шесть авиаударов, сбросив 11 управляемых бомб, и осуществил 77 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых — из реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилепка, Волчанск, Двуречанское и в сторону Лимана.
На Купянском направлении вчера произошло две атаки захватчиков. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки.
На Лиманском направлении враг атаковал трижды, пытаясь продвинуться вперед в направлениях Дробышево и Лиман.
На Славянском направлении, в районе Платоновки и в сторону Ямполя, противник дважды атаковал позиции наших войск.
На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение в районе населенного пункта Часов Яр.
На Константиновском направлении враг осуществил 15 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Щербиновка, Плещеевка, Клебан-Бык, Русин Яр, Софиевка и в сторону Степановки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурмовые и наступательные действия агрессора вблизи населенных пунктов Новое Шахово, Родинское, Покровск, Котлино, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Шевченко, Белицкое и Гришино.
На Александровском направлении враг четыре раза атаковал наши позиции в районе Зеленого Гая и в сторону Нового Запорожья.
На Гуляйпольском направлении противник 16 раз пытался продвинуться на позиции наших защитников в районе Гуляйполя и в сторону Варваровки и Доброполья.
На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки, в направлении Приморского и в районе Степногорска.
На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.
за 4 года войны максимальное продвижение в Донецкой области составило 43 км...
Такое расстояние марафонец даже с очень средними спортивными способностями пробегает за 4 часа...