Россияне больше всего атакуют на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб ВСУ

Что происходит на передовой? Сводка Генштаба 27 января

За прошедшие сутки произошло 103 боевых столкновения воинов Сил обороны с российскими оккупантами.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 99 авиационных ударов, сбросив 227 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 7462 дрона-камикадзе и осуществили 3838 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 74 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам Великомихайловка Днепропетровской области; Железнодорожное, Верхняя Терса, Чаривное, Копани, Рождественка, Воздвижевка, Юрковка, Таврическое Запорожской области.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава противника, три пункта управления БПЛА, реактивную систему залпового огня и пункт управления врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки враг нанес шесть авиаударов, сбросив 11 управляемых бомб, и осуществил 77 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых — из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилепка, Волчанск, Двуречанское и в сторону Лимана.

На Купянском направлении вчера произошло две атаки захватчиков. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал трижды, пытаясь продвинуться вперед в направлениях Дробышево и Лиман.

На Славянском направлении, в районе Платоновки и в сторону Ямполя, противник дважды атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение в районе населенного пункта Часов Яр.

На Константиновском направлении враг осуществил 15 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Щербиновка, Плещеевка, Клебан-Бык, Русин Яр, Софиевка и в сторону Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурмовые и наступательные действия агрессора вблизи населенных пунктов Новое Шахово, Родинское, Покровск, Котлино, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Шевченко, Белицкое и Гришино.

На Александровском направлении враг четыре раза атаковал наши позиции в районе Зеленого Гая и в сторону Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении противник 16 раз пытался продвинуться на позиции наших защитников в районе Гуляйполя и в сторону Варваровки и Доброполья.

На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки, в направлении Приморского и в районе Степногорска.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Второсортная армия мира, имеющая 1 миллион 620 тысяч солдат и офицеров, за 4 года войны и "полного владения стратегической инициативой" продвинулась аж на 43 км и до сих ни хрена не может взять обычный райцентровский городок Купянск ...
27.01.2026 21:42 Ответить
Если бы они владели полной стратегической инициативой как ты говоришь то они бы 80% уже Украины захватили бы как минимум, они просто владеют большими ресурсами
28.01.2026 07:40 Ответить
Это не я говорю, это орки говорят о "владении полной стратегической инициативой" при том, что у них фронте полное позорище и полное обсиралово:

за 4 года войны максимальное продвижение в Донецкой области составило 43 км...

Такое расстояние марафонец даже с очень средними спортивными способностями пробегает за 4 часа...
28.01.2026 10:36 Ответить
 
 