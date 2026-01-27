Прикордонники підрозділу "Фенікс" ліквідували ворожу ДРГ, танк та 3 гармати

Прикордонники підрозділу "Фенікс" знищили російських штурмовиків, ворожу ДРГ, спалили автівки, танк та артилерію ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окремо оператори БпЛА на Покровському напрямку продемонстрували майстерність, збиваючи FPV-дрони ворога у повітрі.

На кадрах зокрема знищено:

  • 10 окупантів;
  • 4 автівки;
  • 3 гармати;
  • 2 FPV-дрони;
  • 1 танк.

дякую, доброї охоти..
показати весь коментар
27.01.2026 20:09 Відповісти
 
 