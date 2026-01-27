4 163 1
Прикордонники підрозділу "Фенікс" ліквідували ворожу ДРГ, танк та 3 гармати
Прикордонники підрозділу "Фенікс" знищили російських штурмовиків, ворожу ДРГ, спалили автівки, танк та артилерію ворога.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окремо оператори БпЛА на Покровському напрямку продемонстрували майстерність, збиваючи FPV-дрони ворога у повітрі.
На кадрах зокрема знищено:
- 10 окупантів;
- 4 автівки;
- 3 гармати;
- 2 FPV-дрони;
- 1 танк.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ирина Александра
показати весь коментар27.01.2026 20:09 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль