Рештки окупанта розлітаються засніженим полем після влучання українського дрона

Оператори ударних дронів продовжують демонструвати абсолютну точність у знищенні живої сили ворога на відкритій місцевості. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано відео бойової роботи батальйону "Чорний лебідь" 225-го окремого штурмового полку.

На кадрах зафіксовано момент, коли український дрон-камікадзе наздоганяє російського загарбника серед засніженого поля. Пряме влучання не залишило окупанту жодного шансу на виживання.

Деталі влучання:

  • Точність: Оператори батальйону "Чорний лебідь" скерували дрон точно в ціль, попри спроби ворога маневрувати.

  • Наслідки: Внаслідок потужного вибуху тіло загарбника буквально розлетілося по засніженій ділянці фронту.

  • Майстерність: 225-й окремий штурмовий батальйон вкотре доводить високу ефективність своїх підрозділів аеророзвідки та ударних БпЛА.

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 235 880 осіб (+820 за добу), 11 609 танків, 36 691 артсистема, 23 954 ББМ.

27.01.2026 09:40 Відповісти
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Смерть, московським окупантам в Україні та кабміндічам з «двушечками» і баканову!!
Слава Україні!!
27.01.2026 09:49 Відповісти
Слава Воїнам- Захисникам України !!!
27.01.2026 09:52 Відповісти
Сніданок для диких звірів і голодних песиків готовий...
27.01.2026 09:55 Відповісти
Здається - у нього втрачене відчуття небезпеки... Іде, як у прострації... Так ведуть себе абсолютно вимотані фізично та морально, люди... Або "обдовбані"... Що він "вимотаний", за рухами не видно - руками й ногами ворушить нормально... Значить - ДРУГЕ...
27.01.2026 09:58 Відповісти
Дрон розкидає гній по полю не гірше трактора.
27.01.2026 10:14 Відповісти
 
 