Рештки окупанта розлітаються засніженим полем після влучання українського дрона

Оператори ударних дронів продовжують демонструвати абсолютну точність у знищенні живої сили ворога на відкритій місцевості. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано відео бойової роботи батальйону "Чорний лебідь" 225-го окремого штурмового полку.

На кадрах зафіксовано момент, коли український дрон-камікадзе наздоганяє російського загарбника серед засніженого поля. Пряме влучання не залишило окупанту жодного шансу на виживання.

Деталі влучання:

Точність: Оператори батальйону "Чорний лебідь" скерували дрон точно в ціль, попри спроби ворога маневрувати.

Наслідки: Внаслідок потужного вибуху тіло загарбника буквально розлетілося по засніженій ділянці фронту.

Майстерність: 225-й окремий штурмовий батальйон вкотре доводить високу ефективність своїх підрозділів аеророзвідки та ударних БпЛА.

