Операторы ударных дронов продолжают демонстрировать абсолютную точность в уничтожении живой силы врага на открытой местности. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликовано видео боевой работы батальона "Черный лебедь" 225-го отдельного штурмового полка.

На кадрах запечатлен момент, когда украинский дрон-камикадзе догоняет российского захватчика среди заснеженного поля. Прямое попадание не оставило оккупанту ни единого шанса на выживание.

Детали попадания:

Точность: Операторы батальона "Черный лебедь" направили дрон точно в цель, несмотря на попытки врага маневрировать.

Последствия: В результате мощного взрыва тело захватчика буквально разлетелось по заснеженному участку фронта.

Мастерство: 225-й отдельный штурмовой батальон в очередной раз доказывает высокую эффективность своих подразделений аэроразведки и ударных БПЛА.

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 235 880 человек (+820 за сутки), 11 609 танков, 36 691 артсистема, 23 954 ББМ.