Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 235 880 человек (+820 за сутки), 11 609 танков, 36 691 артсистема, 23 954 ББМ

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 235 880 человек российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.01.26 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 235 880 (+820) человек

танков - 11 609 (+1) ед.

боевых бронированных машин - 23 954 (+3) ед.

артиллерийских систем - 36 691 (+47) ед.

РСЗО - 1 628 (+2) ед.

средства ПВО - 1 286 (+0) ед.

самолетов - 434 (+0) ед.

вертолетов - 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 116 712 (+899) ед.

крылатые ракеты - 4 205 (+0) ед.

корабли / катера - 28 (+0) ед.

подводные лодки - 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны - 76 025 (+119) ед.

специальная техника - 4 051 (+0) ед.

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

