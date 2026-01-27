Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 235 880 человек (+820 за сутки), 11 609 танков, 36 691 артсистема, 23 954 ББМ

Дрон залетает в блиндаж с оккупантами

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 235 880 человек российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.01.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 235 880 (+820) человек
  • танков - 11 609 (+1) ед.
  • боевых бронированных машин - 23 954 (+3) ед.
  • артиллерийских систем - 36 691 (+47) ед.
  • РСЗО - 1 628 (+2) ед.
  • средства ПВО - 1 286 (+0) ед.
  • самолетов - 434 (+0) ед.
  • вертолетов - 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 116 712 (+899) ед.
  • крылатые ракеты - 4 205 (+0) ед.
  • корабли / катера - 28 (+0) ед.
  • подводные лодки - 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны - 76 025 (+119) ед.
  • специальная техника - 4 051 (+0) ед.

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Сьогодні день артилерії. Теж непогано. Дякуємо.
27.01.2026 07:21 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
27.01.2026 07:53 Ответить
Арта здолала тисячу стволів з початку місяця (року)
БпЛА на сьогодні випереджають логістику на 80 тис од, на початку 25-го на 11,5 тис логістика була попереду
27.01.2026 08:27 Ответить
бпла стали швидше збирати, ніж стругати кацапеняток
27.01.2026 10:11 Ответить
 
 