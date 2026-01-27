Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 235 880 человек (+820 за сутки), 11 609 танков, 36 691 артсистема, 23 954 ББМ
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 235 880 человек российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.01.26 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 235 880 (+820) человек
- танков - 11 609 (+1) ед.
- боевых бронированных машин - 23 954 (+3) ед.
- артиллерийских систем - 36 691 (+47) ед.
- РСЗО - 1 628 (+2) ед.
- средства ПВО - 1 286 (+0) ед.
- самолетов - 434 (+0) ед.
- вертолетов - 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 116 712 (+899) ед.
- крылатые ракеты - 4 205 (+0) ед.
- корабли / катера - 28 (+0) ед.
- подводные лодки - 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны - 76 025 (+119) ед.
- специальная техника - 4 051 (+0) ед.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
БпЛА на сьогодні випереджають логістику на 80 тис од, на початку 25-го на 11,5 тис логістика була попереду