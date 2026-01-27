Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 235 880 осіб (+820 за добу), 11 609 танків, 36 691 артсистема, 23 954 ББМ

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 235 880 осіб російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.01.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 235 880 (+820) осіб

танків - 11 609 (+1) од.

бойових броньованих машин - 23 954 (+3) од.

артилерійських систем - 36 691 (+47) од.

РСЗВ - 1 628 (+2) од.

засоби ППО - 1 286 (+0) од.

літаків - 434 (+0) од.

гелікоптерів - 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 116 712 (+899) од.

крилаті ракети - 4 205 (+0) од.

кораблі / катери - 28 (+0) од.

підводні човни - 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 76 025 (+119) од.

спеціальна техніка - 4 051 (+0) од.

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

