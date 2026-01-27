Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 235 880 осіб (+820 за добу), 11 609 танків, 36 691 артсистема, 23 954 ББМ
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 235 880 осіб російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.01.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 235 880 (+820) осіб
- танків - 11 609 (+1) од.
- бойових броньованих машин - 23 954 (+3) од.
- артилерійських систем - 36 691 (+47) од.
- РСЗВ - 1 628 (+2) од.
- засоби ППО - 1 286 (+0) од.
- літаків - 434 (+0) од.
- гелікоптерів - 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 116 712 (+899) од.
- крилаті ракети - 4 205 (+0) од.
- кораблі / катери - 28 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 76 025 (+119) од.
- спеціальна техніка - 4 051 (+0) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
БпЛА на сьогодні випереджають логістику на 80 тис од, на початку 25-го на 11,5 тис логістика була попереду