Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 235 880 осіб (+820 за добу), 11 609 танків, 36 691 артсистема, 23 954 ББМ

дрон залітає у бліндаж із окупантами

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 235 880 осіб російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.01.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 235 880 (+820) осіб
  • танків - 11 609 (+1) од.
  • бойових броньованих машин - 23 954 (+3) од.
  • артилерійських систем - 36 691 (+47) од.
  • РСЗВ - 1 628 (+2) од.
  • засоби ППО - 1 286 (+0) од.
  • літаків - 434 (+0) од.
  • гелікоптерів - 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 116 712 (+899) од.
  • крилаті ракети - 4 205 (+0) од.
  • кораблі / катери - 28 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 76 025 (+119) од.
  • спеціальна техніка - 4 051 (+0) од.

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Сьогодні день артилерії. Теж непогано. Дякуємо.
27.01.2026 07:21 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
27.01.2026 07:53 Відповісти
Арта здолала тисячу стволів з початку місяця (року)
БпЛА на сьогодні випереджають логістику на 80 тис од, на початку 25-го на 11,5 тис логістика була попереду
27.01.2026 08:27 Відповісти
бпла стали швидше збирати, ніж стругати кацапеняток
27.01.2026 10:11 Відповісти
 
 