Найманця РФ із Філіппін ліквідовано на Донеччині, - ГУР

На Донеччині під час боїв ліквідовано найманця з Філіппін, який воював на боці російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

Про кого йдеться?

Так, розвідники виявили серед ліквідованих на Донеччині окупантів тіло Джона Патріка - громадянина Республіки Філіппіни, який воював на боці РФ.

"Іноземець проходив службу у складі 9-ї штурмової роти 3-го батальйону 283-го полку 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії зс рф", - йдеться в повідомленні.

Патрік загинув під час "м’ясного штурму" у районі населеного пункту Новоселівка Краматорського району Донеччини.

При собі він мав лише зброю, боєкомплект та клаптик паперу з номером підрозділу, телефоном і ім’ям командира. Російської мови він не знав.

"За даними з вилучених електронних пристроїв філіпінця, його базова підготовка тривала лише тиждень, після чого іноземця без зволікань відправили на передову. Він отримав поранення й повільно помирав у лісосмузі — ніякої евакуації не передбачалось.

Держава-агресор росія масштабує злочинну практику залучення іноземних громадян та трудових мігрантів до лав збройних сил шляхом обману або тиску – іноземцям пропонують службу в тилу або ж погрожують проблемами з поліцією", - підсумували у ГУР.

Топ коментарі
тупо заробітчянин
у кацапів більшість саме такі, шо самі кацапі, шо інші ви@лядки
26.01.2026 12:14 Відповісти
Бідний мальчік в трусіках - він нічого не знав
26.01.2026 12:05 Відповісти
Сдох філіппінець як кацап
Як м'ясо ... на Донбасі
Бо захотів він послужить
Паяцем в підорасів ...
26.01.2026 12:06 Відповісти
Смерть кацапам такацапським прихвостням.
26.01.2026 12:01 Відповісти
Спортився пилипинець. Туди йому і дорога.
26.01.2026 12:14 Відповісти
шкода, дуже шкода що воно не було завербоване для війни з нашого боку.
саме цим треба займатися замість бусифікації
26.01.2026 12:56 Відповісти
PILIPINO-MONKEY ...як то кажуть
26.01.2026 12:57 Відповісти
Це, зазвичай, індуси на філіпків так кажуть. А вони у відповідь їм -Карі пусі.
26.01.2026 13:09 Відповісти
Дай Боже,щоб також повільно він горів у Пеклі....
26.01.2026 13:26 Відповісти
Тепло, фрукти, сонце, море. Ні, дурню захотілося в мороз здохнути в українській посадці. Премію Дарвіна дайте цому.
26.01.2026 16:14 Відповісти
 
 