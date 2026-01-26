Найманця РФ із Філіппін ліквідовано на Донеччині, - ГУР

На Донеччині під час боїв ліквідовано найманця з Філіппін, який воював на боці російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

Про кого йдеться?

Так, розвідники виявили серед ліквідованих на Донеччині окупантів тіло Джона Патріка - громадянина Республіки Філіппіни, який воював на боці РФ.

"Іноземець проходив службу у складі 9-ї штурмової роти 3-го батальйону 283-го полку 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії зс рф", - йдеться в повідомленні.

Патрік загинув під час "м’ясного штурму" у районі населеного пункту Новоселівка Краматорського району Донеччини.

При собі він мав лише зброю, боєкомплект та клаптик паперу з номером підрозділу, телефоном і ім’ям командира. Російської мови він не знав.

"За даними з вилучених електронних пристроїв філіпінця, його базова підготовка тривала лише тиждень, після чого іноземця без зволікань відправили на передову. Він отримав поранення й повільно помирав у лісосмузі — ніякої евакуації не передбачалось.



Держава-агресор росія масштабує злочинну практику залучення іноземних громадян та трудових мігрантів до лав збройних сил шляхом обману або тиску – іноземцям пропонують службу в тилу або ж погрожують проблемами з поліцією", - підсумували у ГУР.

