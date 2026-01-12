Російські штурмовики танцюють і співають африканських пісень перед боєм: "Глянь сколько одноразочек. Радостные. Сейчас на залив пойдут - запоют по другому". ВIДЕО

У соціальних мережах поширюється відео, на якому зафіксовано групу африканських найманців, які воюють на боці російської армії. На кадрах видно близько десяти–п’ятнадцяти озброєних осіб, які співають та танцюють перед бойовим виходом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор відео стверджує, що зняті на кадрах найманці найближчим часом мають бути залучені до штурмових дій на одному з напрямків. У коментарях до запису їх називають "одноразовими", натякаючи на використання як штурмової піхоти з високими втратами.

Офіційного підтвердження місця та часу зйомки наразі немає. Водночас участь іноземних найманців, зокрема з країн Африки, у війні проти України неодноразово фіксувалася раніше та підтверджувалася розвідданими і відкритими джерелами.

