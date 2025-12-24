Оператор українського дрона ліквідував африканського найманця російської армії. ВIДЕО

У мережі з’явилися кадри бойової роботи українських операторів БПЛА, на яких зафіксовано знищення іноземного найманця, що воював у складі російських окупаційних сил.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ліквідований бойовик був громадянином однієї з африканських країн і перебував у підрозділах, залучених Росією для участі у війні проти України. Його було уражено точним ударом українського дрона.

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"Найманці путінської армії з Африки трохи урізноманітнюють цілі українським пілотам дронів. Типові "защитники русского мира" і "восставшие шахтеры Донбасса", - пише у коментарі автор публікації.

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