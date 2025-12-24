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Новини Відео Африканські найманці армії РФ
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Оператор українського дрона ліквідував африканського найманця російської армії. ВIДЕО

У мережі з’явилися кадри бойової роботи українських операторів БПЛА, на яких зафіксовано знищення іноземного найманця, що воював у складі російських окупаційних сил.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ліквідований бойовик був громадянином однієї з африканських країн і перебував у підрозділах, залучених Росією для участі у війні проти України. Його було уражено точним ударом українського дрона.

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"Найманці путінської армії з Африки трохи урізноманітнюють цілі українським пілотам дронів. Типові "защитники русского мира" і "восставшие шахтеры Донбасса", - пише у коментарі автор публікації.

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Африка (345) знищення (10520) найманці рф (2068)
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Топ коментарі
+15
Ай-я-я-я-я-я-яй! Убили негра
Убили негра, убили
Я-я-я-я-яй! Ни за что, ни про что, дроны, замочили
Ай-я-я-я-я-я-яй! Убили негра
Убили негра, убили
Я-я-я-я-яй! Ни за что, ни про что, дроны, замочили
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24.12.2025 11:18 Відповісти
+14
От що ця чунга-чанга забула на українській землі?
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24.12.2025 11:08 Відповісти
+14
Да то шахтар з днр. Води ж немає, от і ходить немитий.
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24.12.2025 11:11 Відповісти

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