Оператор українського дрона ліквідував африканського найманця російської армії. ВIДЕО
У мережі з’явилися кадри бойової роботи українських операторів БПЛА, на яких зафіксовано знищення іноземного найманця, що воював у складі російських окупаційних сил.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ліквідований бойовик був громадянином однієї з африканських країн і перебував у підрозділах, залучених Росією для участі у війні проти України. Його було уражено точним ударом українського дрона.
"Найманці путінської армії з Африки трохи урізноманітнюють цілі українським пілотам дронів. Типові "защитники русского мира" і "восставшие шахтеры Донбасса", - пише у коментарі автор публікації.
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Убили негра, убили
Я-я-я-я-яй! Ни за что, ни про что, дроны, замочили
Ай-я-я-я-я-я-яй! Убили негра
Убили негра, убили
Я-я-я-я-яй! Ни за что, ни про что, дроны, замочили