Оператор украинского дрона ликвидировал африканского наемника российской армии. ВИДЕО
В сети появились кадры боевой работы украинских операторов БПЛА, на которых зафиксировано уничтожение иностранного наемника, воевавшего в составе российских оккупационных сил.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ликвидированный боевик был гражданином одной из африканских стран и находился в подразделениях, привлеченных Россией для участия в войне против Украины. Он был поражен точным ударом украинского дрона.
"Наемники путинской армии из Африки немного разнообразят цели украинским пилотам дронов. Типичные "защитники русского мира" и "восставшие шахтеры Донбасса", - пишет в комментарии автор публикации.
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