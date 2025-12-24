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Новости Видео Африканские наемники в РФ
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Оператор украинского дрона ликвидировал африканского наемника российской армии. ВИДЕО

В сети появились кадры боевой работы украинских операторов БПЛА, на которых зафиксировано уничтожение иностранного наемника, воевавшего в составе российских оккупационных сил.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ликвидированный боевик был гражданином одной из африканских стран и находился в подразделениях, привлеченных Россией для участия в войне против Украины. Он был поражен точным ударом украинского дрона.

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"Наемники путинской армии из Африки немного разнообразят цели украинским пилотам дронов. Типичные "защитники русского мира" и "восставшие шахтеры Донбасса", - пишет в комментарии автор публикации.

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Африка (305) уничтожение (10201) наемники рф (2091)
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Топ комментарии
+15
Ай-я-я-я-я-я-яй! Убили негра
Убили негра, убили
Я-я-я-я-яй! Ни за что, ни про что, дроны, замочили
Ай-я-я-я-я-я-яй! Убили негра
Убили негра, убили
Я-я-я-я-яй! Ни за что, ни про что, дроны, замочили
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24.12.2025 11:18 Ответить
+14
От що ця чунга-чанга забула на українській землі?
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24.12.2025 11:08 Ответить
+14
Да то шахтар з днр. Води ж немає, от і ходить немитий.
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24.12.2025 11:11 Ответить

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