Российские штурмовики танцуют и поют африканские песни перед боем: "Глянь сколько одноразочек. Радостные. Сейчас на залив пойдут - запоют по-другому".. ВИДЕО
В социальных сетях распространяется видео, на котором запечатлена группа африканских наемников, воюющих на стороне российской армии. На кадрах видно около десяти-пятнадцати вооруженных человек, которые поют и танцуют перед боевым выходом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, автор видео утверждает, что снятые на кадрах наемники в ближайшее время должны быть привлечены к штурмовым действиям на одном из направлений. В комментариях к записи их называют "одноразовыми", намекая на использование в качестве штурмовой пехоты с высокими потерями.
Официального подтверждения места и времени съемки пока нет. В то же время участие иностранных наемников, в частности из стран Африки, в войне против Украины неоднократно фиксировалось ранее и подтверждалось разведданными и открытыми источниками.
youtube.com/watch?v=Kzy8VC0PXdU
Памятаю як друг в 2014 і як в поїзді в 2021 і тд і тд десятки разів мені втирали " ті не панімаешь мі с ними братья - ті просто западенец і не понімаешь"
П. С. Тут чітко підходить приказка- "раденьке що дурненьке".