Российские штурмовики танцуют и поют африканские песни перед боем: "Глянь сколько одноразочек. Радостные. Сейчас на залив пойдут - запоют по-другому".. ВИДЕО

В социальных сетях распространяется видео, на котором запечатлена группа африканских наемников, воюющих на стороне российской армии. На кадрах видно около десяти-пятнадцати вооруженных человек, которые поют и танцуют перед боевым выходом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор видео утверждает, что снятые на кадрах наемники в ближайшее время должны быть привлечены к штурмовым действиям на одном из направлений. В комментариях к записи их называют "одноразовыми", намекая на использование в качестве штурмовой пехоты с высокими потерями.

Официального подтверждения места и времени съемки пока нет. В то же время участие иностранных наемников, в частности из стран Африки, в войне против Украины неоднократно фиксировалось ранее и подтверждалось разведданными и открытыми источниками.

