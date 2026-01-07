Росія вербує найманців на війну в Україні через геймерський додаток Discord, - Bloomberg
Росія використовує платформу для геймерів Discord для вербування іноземних найманців на війну проти України, зокрема громадян Південної Африки.
Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
Двоє 20-річних чоловіків залишили Південну Африку у липні 2024 року. У чатах Discord вони повідомляли, що їдуть на війну в Україну. За словами знайомого, молодики активно користувалися платформою під час гри в Arma 3.
Згідно з медичною довідкою, один із них загинув за кілька тижнів після підписання контракту з російською армією. Це сталося поблизу Верхньокам’янського в Луганській області. Він служив помічником стрільця з гранатомета.
Останніми тижнями в ПАР спалахнув скандал навколо вербування громадян країни Росією. Раніше Bloomberg писало, що до вербування чоловіків з Ботсвани та Південної Африки може бути причетна донька колишнього президента ПАР Джейкоба Зуми. Наприкінці листопада у цій справі також заарештували ведучу державного радіо Південної Африки.
Механізм вербування через Discord
За даними журналістів, південноафриканці вирішили приєднатися до російської армії після спілкування у Discord з користувачем під ніком @Dash. Після цього вони відвідали російське консульство та вирушили до РФ через Об’єднані Арабські Емірати. Уже в Росії вони зустрілися з вербувальником і підписали річні контракти.
Як зазначає Bloomberg, чоловіки вважали службу в російській армії фінансово привабливою. Їх також мотивували обіцянки отримати російське громадянство та можливість продовжити освіту.
Найманці РФ з Африки
- Раніше повідомлялося, що одна з дочок колишнього президента Південної Африки Джейкоба Зуми подала кримінальну заяву проти своєї сестри після того, як стало відомо про її участь у вербуванні чоловіків з ПАР та Ботсвани для участі у війні проти України на боці росіян.
- Дочка колишнього президента Південної Африканської Республіки Джейкоба Зуми й депутатка парламенту Дудузіле Зума-Самбудла, подала у відставку після звинувачень у вербуванні громадян ПАР для участі у війні проти України на боці Росії.
- Нагадаємо, раніше 17 громадян ПАР звернулися по допомогу до свого уряду після того, як опинилися в зоні бойових дій в Україні.
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