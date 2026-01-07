Россия вербует наемников на войну в Украине через геймерское приложение Discord, - Bloomberg
Россия использует платформу для геймеров Discord для вербовки иностранных наемников на войну против Украины, в частности граждан Южной Африки.
Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
Двое 20-летних мужчин покинули Южную Африку в июле 2024 года. В чатах Discord они сообщали, что едут на войну в Украину. По словам знакомого, молодые люди активно пользовались платформой во время игры в Arma 3.
Согласно медицинской справке, один из них погиб через несколько недель после подписания контракта с российской армией. Это произошло вблизи Верхнекаменского в Луганской области. Он служил помощником стрелка из гранатомета.
В последние недели в ЮАР разгорелся скандал вокруг вербовки граждан страны Россией. Ранее Bloomberg писало, что к вербовке мужчин из Ботсваны и Южной Африки может быть причастна дочь бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы. В конце ноября по этому делу также арестовали ведущую государственного радио Южной Африки.
Механизм вербовки через Discord
По данным журналистов, южноафриканцы решили присоединиться к российской армии после общения в Discord с пользователем под ником @Dash. После этого они посетили российское консульство и отправились в РФ через Объединенные Арабские Эмираты. Уже в России они встретились с вербовщиком и подписали годовые контракты.
Как отмечает Bloomberg, мужчины считали службу в российской армии финансово привлекательной. Их также мотивировали обещания получить российское гражданство и возможность продолжить образование.
Наемники РФ из Африки
- Ранее сообщалось, что одна из дочерей бывшего президента Южной Африки Джейкоба Зумы подала уголовное заявление против своей сестры после того, как стало известно о ее участии в вербовке мужчин из ЮАР и Ботсваны для участия в войне против Украины на стороне россиян.
- Дочь бывшего президента Южно-Африканской Республики Джейкоба Зумы и депутат парламента Дудузиле Зума-Самбудла подала в отставку после обвинений в вербовке граждан ЮАР для участия в войне против Украины на стороне России.
- Напомним, ранее 17 граждан ЮАР обратились за помощью к своему правительству после того, как оказались в зоне боевых действий в Украине.
Цікаво чи вжиті з нашої сторони заходи проти цієї платформи, яка сприяє тероризму?