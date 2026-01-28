Дрони 5-ї ОШБр знищили РСЗВ ворога, замасковану серед розвалених будівель
Пілоти 5-ї окремої штурмової Київської бригади знищили ворожу РСЗВ окупантів у смузі своєї відповідальності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці виявили місце розташування техніки під час її бойової роботи.
На кадрах видно, що окупанти намагалися замаскувати реактивну систему залпового вогню серед розвалених будівель, проте українські дрони знайшли та знищили її.
В результаті прицільного ураження техніка окупантів розтрощена на друзки.
Слава Україні!!