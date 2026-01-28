Дроны 5-й ОШБр уничтожили РСЗО врага, замаскированную среди развалившихся зданий

Пилоты 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили вражескую РСЗО оккупантов в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы обнаружили местоположение техники во время ее боевой работы.

На кадрах видно, что оккупанты пытались замаскировать реактивную систему залпового огня среди развалившихся зданий, однако украинские дроны нашли и уничтожили ее.

В результате прицельного поражения техника оккупантов разбита вдребезги.

Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!!
Смерть московитам ****** та кабміндічам з бакановим, наумовим та адвокатським ригоАНАЛІВ !!
Слава Україні!!
28.01.2026 23:00
Сьогодні рашисти втратили Су-30 та Су-34...
28.01.2026 23:05
 
 