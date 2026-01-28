FPV-дроны уничтожили вражеский комплекс РЭБ "Тирада-2": боевая работа 22-й ОМБр совместно со "СТРИКС"

На Южно-Слобожанском направлении FPV-дроны уничтожили новейший вражеский РЭБ "Тирада-2" оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по вражеской цели отработали бойцы РУБпАК "СТРИКС" 4-го пограничного отряда совместно с батальоном беспилотных систем "STAR" 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Тирада-2", созданный для вывода из строя спутниковой связи, больше не представляет угрозы на этом направлении.

"Еще одна дорогая игрушка противника превратилась в кучу металла", - добавляют бойцы в комментариях под видео.

