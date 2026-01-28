FPV-дроны уничтожили вражеский комплекс РЭБ "Тирада-2": боевая работа 22-й ОМБр совместно со "СТРИКС"
На Южно-Слобожанском направлении FPV-дроны уничтожили новейший вражеский РЭБ "Тирада-2" оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по вражеской цели отработали бойцы РУБпАК "СТРИКС" 4-го пограничного отряда совместно с батальоном беспилотных систем "STAR" 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Тирада-2", созданный для вывода из строя спутниковой связи, больше не представляет угрозы на этом направлении.
"Еще одна дорогая игрушка противника превратилась в кучу металла", - добавляют бойцы в комментариях под видео.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Luk Viktor
показать весь комментарий28.01.2026 20:18 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль