Пилоты экипажа "Бабай" уничтожили 20 БПЛА оккупантов за сутки
Бойцы экипажа "Бабай" 1020-й ЗРАП уничтожили 20 воздушных целей в украинском небе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники во время своей боевой работы использовали перехватчики "STING".
Также в комментариях к видео добавляется, что экипаж вошел в число лидеров в проекте "Побейте рекорд".
Воины заняли второе место среди 20 экипажей, уничтожив 20 БПЛА оккупантов всего за сутки.
