Пилоты экипажа "Бабай" уничтожили 20 БПЛА оккупантов за сутки

Бойцы экипажа "Бабай" 1020-й ЗРАП уничтожили 20 воздушных целей в украинском небе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники во время своей боевой работы использовали перехватчики "STING".

Также в комментариях к видео добавляется, что экипаж вошел в число лидеров в проекте "Побейте рекорд".

Воины заняли второе место среди 20 экипажей, уничтожив 20 БПЛА оккупантов всего за сутки.

Потрібні багаторазові "шатли" - підлетів, вистрелив в двигун або в систему запалювання і паливозабезпечення і повернувся....
Набагато дешевше!
28.01.2026 18:42 Ответить
Може, щось типу спис-жала з вибухівкою спереді. Підлетів на швидкості, встромив спис-жало з зазубринами в корпус шахеда, включив таймер і відлетів на беспечну відстань. А вибухівка потім детонує. Сам же дрон повертається на перезарядку.
28.01.2026 19:30 Ответить
... у Вас уява ще краща, ніж в мене)))
28.01.2026 19:34 Ответить
Дивлячись, ЧИМ стрілять. Картеч, або сітка - проблем мало. А от стрілять снарядом (ракетою), з ОФ бч - уже проблема. Вони ефективніші, але й небезпечніші, у випадку промаху. КУДИ полетить цей снаряд, у цьому випадку? Треба буде ставить самоліквідатор. А це - ускладнення конструкції...
28.01.2026 22:39 Ответить
 
 