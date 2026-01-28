Пилоты экипажа "Бабай" уничтожили 20 БПЛА оккупантов за сутки

Бойцы экипажа "Бабай" 1020-й ЗРАП уничтожили 20 воздушных целей в украинском небе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники во время своей боевой работы использовали перехватчики "STING".

Также в комментариях к видео добавляется, что экипаж вошел в число лидеров в проекте "Побейте рекорд".

Воины заняли второе место среди 20 экипажей, уничтожив 20 БПЛА оккупантов всего за сутки.

