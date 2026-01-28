Украинский МиГ-29 превратил вражеский командный пункт в руины

В сети опубликовали кадры, как украинский пилот МиГ-29 наносит удар по командному пункту роты и складу боекомплекта оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, было сброшено несколько взрывчатых устройств и уничтожены позиции врага на Запорожском направлении.

В результате позиции врага после удара полностью превращены в руины.

Также сообщалось, что спецназовцы "Омега-Запад" перехватили вражеские БПЛА на Покровском направлении.

Топ комментарии
+7
Гарно ж, правда? Ось що значить авіація а не піхотою штурмувати кожну хатину. Виявляєте противника і знищуєте його разм з будинком. І населений пункт можна вважати. звільненим. Це для тих хто вважає що деокупація всієї України до кордону 91-го року не реальна. Цілком реальна. Просто в декого немає бажання зробити так щоб Сосія саме програла війну. Бо програвши війну Сосія з великою вірогідністю розвалиться. Тому так звані наші партнери роблять все щоб X уйло сохранів літсо і мав розповісти своїм холопам що війна і мільйони жертв були не даремними і що наступна війна яку X уйло почне трохи відновившись теж буде недаремною.
28.01.2026 17:57 Ответить
+4
В рамках фінансової допомоги на 90 млрд. доларів потрібно прикупити шведських Гріпенів з далекобійними ракетами Метеор.
28.01.2026 17:01 Ответить
+2
Навіть скрЄпів не залишилось! Слава ЗСУ!
28.01.2026 17:16 Ответить
В рамках фінансової допомоги на 90 млрд. доларів потрібно прикупити шведських Гріпенів з далекобійними ракетами Метеор.
28.01.2026 17:01 Ответить
Вже з 2033 року Україна планує розпочати локалізоване виробництво шведських винищувачів Saab JAS 39 Gripen.
тримайтесь ми вже йдемо ? .... ще 7 років і перший Gripen можливо викатять з ангару.

Виробництво шведських винищувачів Saab JAS 39 Gripen (зокрема нових моделей E/F) не є масовим конвеєром, а залежить від поточних контрактів. Потужності компанії Saab дозволяють випускати невелику кількість літаків на рік, зазвичай це від кількох до близько 10-12 одиниць...
29.01.2026 09:43 Ответить
Ротний, замполіт, технік і старшина...
28.01.2026 17:13 Ответить
28.01.2026 17:16 Ответить
Навіть прикопувати не потрібно, щоб не воняло весною....
28.01.2026 17:16 Ответить
Авіація, которой нєт. Дважди.
28.01.2026 17:45 Ответить
28.01.2026 17:57 Ответить
Наш пілот успішно заземлив кацапських хробаків на українській землі 😡
Молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼
28.01.2026 18:14 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/aviatsiya-zsu-pilot-mih-29/33644268.html

https://www.svoboda.org/amp/u-kazhdoy-pvo-estj-slabye-mesta-intervjyu-ukrainskogo-pilota-mig-29/33652369.html
28.01.2026 19:57 Ответить
"Бац-бац - и в точку!" (с)
28.01.2026 21:51 Ответить
 
 