Провальный штурм на Запорожье: 31 захватчик остался лежать в поле под Гуляйполем после встречи с ВСУ

На Запорожском направлении силы обороны Украины нанесли сокрушительный удар по вражеским подразделениям, пытавшимся продвинуться в районе Гуляйполя. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой зафиксированы последствия неудачного российского наступления.

Кадры, снятые беспилотником аэроразведки, демонстрируют заснеженное поле, буквально усеянное телами захватчиков. По подсчетам, в результате огневого поражения было ликвидировано сразу несколько штурмовых групп противника.

Детали разгрома:

  • Потери врага: На видео зафиксированы тела 31 ликвидированного оккупанта.

  • Локация: Район Гуляйполя Запорожской области, где враг в последнее время активизировал попытки штурмовых действий небольшими группами пехоты.

  • Результат: Российские штурмовики были обнаружены и уничтожены еще на подступах к украинским позициям. Ни один из захватчиков, попавших в объектив дрона, не выжил.

Это видео является очередным доказательством огромной цены, которую платит армия РФ за попытки захватить украинскую землю. Несмотря на численное превосходство, вражеская пехота становится легкой мишенью для украинской артиллерии и дронов в открытых заснеженных полях Запорожья.

"Уничтожены российские штурмовые группы общей численностью 31 человек в районе Гуляйполя Запорожской области", — говорится в подписи к обнародованным кадрам.

армия РФ (22688) Гуляйполе (224) уничтожение (9731) Запорожская область (4315)
Топ комментарии
+15
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
28.01.2026 16:15 Ответить
+13
У них шкіл, для "перейменування", стількох немає... Та й "парти іменні", скоро закінчаться - будуть таблички, з різними іменами, вішать з обох боків парти... А якщо серйозно, то з закінченням війни, про них забудуть...
28.01.2026 16:14 Ответить
+12
Буде на параші 31 школа перейменована або 31 персональна парта з'явиться в школі... Можливо 50 на 50
Або 31 пачка пєльмєнєй для самки...
28.01.2026 16:07 Ответить
28.01.2026 16:07 Ответить
28.01.2026 16:14 Ответить
У мене є підозра, що якщо закінчення війни буде нєправільним, то забудуть і про саму війну.
28.01.2026 16:17 Ответить
Потрібна термінова мобілізація молоді та жінок, п*дари вже під Запоріжжям. Одними дронами війну не виграти!
28.01.2026 16:37 Ответить
"ми вас туда (на "СВО") нє посилалі" - знову буде в тренді!
28.01.2026 16:19 Ответить
Це вже давно там звучить (знайомий розказував - не втратила дружина зв"язок з двоюрідною сестрою. А в тої чоловік поперся "с хахлами ваевать". Повернувся інвалідом. Так його "через хер кидают", куди не ткнеться...).
28.01.2026 16:23 Ответить
Там начебто якийсь закон прийняли, що працевлаштованого гоя сво майже неможливо звільнити.
Якщо це правда, то хрестоматійний приклад, "хотєлі как лучшє, а получілі прінціпіально новий уровєнь общєствєнной нєнавісті".
28.01.2026 17:23 Ответить
Не знаю...Але ж треба врахувать і "зворотний бік медалі"... Я трохи займався трудовим законодавством, тому розумію, що будь-яка норма права там, яка захищає працівника, може буть використана і в протилежному напрямку - мотаючи нерви працедавцю... А тепер враховуй наступне, стосовно "героя СВО":
1. "Абщественнае сазнание" створило "герою СВО" ореол "исключительнасти" - сам Путін!!! проголосив їх "элитай общества"! І "героя" "попірдоліло"...
2. Кацап знає про свою "исключительнасть" і "неприкасаемость"... Тому починає себе вести саме з врахуванням цього "статусу". І починає "бикувать" проти працедавця... Не виконувать правил, прогулювать, пить на робочому місці... Тобто, "бєспрєдельнічать".
А кому таке сподобається? Тим більше, що він подає приклад, і руйнує трудову дисципліну, на підприємстві...
28.01.2026 17:48 Ответить
Так воно і виглядатиме.
І після цього згадка сєвєо викликатиме у всіх "вкусівшіх плоди" злобний багатоповерховий мат.
28.01.2026 17:49 Ответить
Я не знаю як у них..скажу за себе...я отримував 30+30..в грудні звільнився за віком...горбити за 7-10 тис. по 12 годин за день і з одним вихідним...ну ніяк нема жодного бажання...ну в мене пенсія військова якось можна буде прожити...а молодим років 40-45 куди йти якщо ти не в селі живеш з власним городом, а в місті..
28.01.2026 18:54 Ответить
А ти уяви, як почне діять людина, яка відвикла "горбатиться", звикла до того, що можна отримать "все і відразу", лише щось вкравши, чи пограбувавши... Та ще й коли у тебе "моральні гальма зірвані", і ти не боїшся крові... Та й психіка "ні к чорту" - і війна, і алкоголь, і, можливо, наркота...
Колись прочитав цікаву сентенцію? "Февральскую революцию совершили буржуазные демократы-идеалисты, и Волынский полк. А Октябрьскую - пьяныные матросы, обожравшиеся "окопного коктейля"... " ( окопный коктейль", "балтийский чай" - суміш алкоголю і кокаїну). І з тих пір наркоманія, в рядах більшовиків, "розквітла пишним цвітом". Вже Хрущов потроху став "придушувать" її. А при Сталіні, у багатьох партійних та державних установах навіть були кабінети, де чергував медпрацівник, готовий "полікувать" партійних боссів, ін'єкцією... Сталін "нежить лікував", препаратами на основі кокаїну...
28.01.2026 21:57 Ответить
Вже лунають заклики "СВО было трагической ошибкой Байдена". Після того, як х....ло помре/вб'ють, то пояслення будуть такі "СВО Было трагической ошибкой Байдена-Путина и предыдущей власти всероссийской!"
28.01.2026 21:01 Ответить
У пуйла цього органічного добрива для українських полів в необмеженій кількості.
28.01.2026 16:22 Ответить
28.01.2026 16:13 Ответить
28.01.2026 16:15 Ответить
двіжуха!!!
28.01.2026 17:07 Ответить
28.01.2026 17:58 Ответить
Однозначно, московитів розмотав не той підрозділ штаб якого захопили двоє московитів.
28.01.2026 18:13 Ответить
Ви не знаєте всієї історії з "тим штабом" - то краще помовчить . Була хороша бригада ТРО, добре воювала, доки не поставили одного комбрига, шо почав розвал бригади, а замінили на такого, що бригаду повністю добив . А причина всьому - практика , введена Сирським - тотальна брехня в докладах "на гору", і "боєць, що зберіг життя, до останнього не залишав позиції і, вбивши купу орків і, лишившись без боекомплекта, їжи і води - вийшов живим - то "зрадник", а хто загинув - "герой". Ось так.
28.01.2026 20:44 Ответить
Хто всрався - Сирський. Так Сирський дав указівку тікати сімом військовим ЗСУ від трьох орків?
29.01.2026 06:25 Ответить
Самиці цих отрицатєльно живих орків задоволені!
28.01.2026 18:13 Ответить
І чого їм придуркам вдома не сиділося ?
28.01.2026 18:13 Ответить
Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
28.01.2026 18:31 Ответить
Останнього треба на ноги поставити , морозець прихопить і буде дорогу оркам показувати як в 1940 році в Фінляндії..
28.01.2026 20:04 Ответить
 
 