Провальный штурм на Запорожье: 31 захватчик остался лежать в поле под Гуляйполем после встречи с ВСУ
На Запорожском направлении силы обороны Украины нанесли сокрушительный удар по вражеским подразделениям, пытавшимся продвинуться в районе Гуляйполя. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой зафиксированы последствия неудачного российского наступления.
Кадры, снятые беспилотником аэроразведки, демонстрируют заснеженное поле, буквально усеянное телами захватчиков. По подсчетам, в результате огневого поражения было ликвидировано сразу несколько штурмовых групп противника.
Детали разгрома:
-
Потери врага: На видео зафиксированы тела 31 ликвидированного оккупанта.
-
Локация: Район Гуляйполя Запорожской области, где враг в последнее время активизировал попытки штурмовых действий небольшими группами пехоты.
-
Результат: Российские штурмовики были обнаружены и уничтожены еще на подступах к украинским позициям. Ни один из захватчиков, попавших в объектив дрона, не выжил.
Это видео является очередным доказательством огромной цены, которую платит армия РФ за попытки захватить украинскую землю. Несмотря на численное превосходство, вражеская пехота становится легкой мишенью для украинской артиллерии и дронов в открытых заснеженных полях Запорожья.
"Уничтожены российские штурмовые группы общей численностью 31 человек в районе Гуляйполя Запорожской области", — говорится в подписи к обнародованным кадрам.
Або 31 пачка пєльмєнєй для самки...
Якщо це правда, то хрестоматійний приклад, "хотєлі как лучшє, а получілі прінціпіально новий уровєнь общєствєнной нєнавісті".
1. "Абщественнае сазнание" створило "герою СВО" ореол "исключительнасти" - сам Путін!!! проголосив їх "элитай общества"! І "героя" "попірдоліло"...
2. Кацап знає про свою "исключительнасть" і "неприкасаемость"... Тому починає себе вести саме з врахуванням цього "статусу". І починає "бикувать" проти працедавця... Не виконувать правил, прогулювать, пить на робочому місці... Тобто, "бєспрєдельнічать".
А кому таке сподобається? Тим більше, що він подає приклад, і руйнує трудову дисципліну, на підприємстві...
І після цього згадка сєвєо викликатиме у всіх "вкусівшіх плоди" злобний багатоповерховий мат.
Колись прочитав цікаву сентенцію? "Февральскую революцию совершили буржуазные демократы-идеалисты, и Волынский полк. А Октябрьскую - пьяныные матросы, обожравшиеся "окопного коктейля"... " ( окопный коктейль", "балтийский чай" - суміш алкоголю і кокаїну). І з тих пір наркоманія, в рядах більшовиків, "розквітла пишним цвітом". Вже Хрущов потроху став "придушувать" її. А при Сталіні, у багатьох партійних та державних установах навіть були кабінети, де чергував медпрацівник, готовий "полікувать" партійних боссів, ін'єкцією... Сталін "нежить лікував", препаратами на основі кокаїну...
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!