На Запорожском направлении силы обороны Украины нанесли сокрушительный удар по вражеским подразделениям, пытавшимся продвинуться в районе Гуляйполя. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой зафиксированы последствия неудачного российского наступления.

Кадры, снятые беспилотником аэроразведки, демонстрируют заснеженное поле, буквально усеянное телами захватчиков. По подсчетам, в результате огневого поражения было ликвидировано сразу несколько штурмовых групп противника.

Детали разгрома:

Потери врага: На видео зафиксированы тела 31 ликвидированного оккупанта .

Локация: Район Гуляйполя Запорожской области, где враг в последнее время активизировал попытки штурмовых действий небольшими группами пехоты.

Результат: Российские штурмовики были обнаружены и уничтожены еще на подступах к украинским позициям. Ни один из захватчиков, попавших в объектив дрона, не выжил.

Это видео является очередным доказательством огромной цены, которую платит армия РФ за попытки захватить украинскую землю. Несмотря на численное превосходство, вражеская пехота становится легкой мишенью для украинской артиллерии и дронов в открытых заснеженных полях Запорожья.

"Уничтожены российские штурмовые группы общей численностью 31 человек в районе Гуляйполя Запорожской области", — говорится в подписи к обнародованным кадрам.

