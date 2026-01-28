Воины 5-й ОШБр серией сбросов уничтожили штурмовую группу из семи оккупантов под Гуляйполем

Российские штурмовые подразделения продолжают нести сокрушительные потери на Запорожском направлении. Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы БПЛА 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады продемонстрировали образцовую выдержку и точность при ликвидации живой силы врага в районе Гуляйполя.

Оккупанты попали в заранее подготовленную "килл-зону", где украинский дрон устроил им настоящий ад. На обнародованных кадрах видна методичная работа защитников: вражеская штурмовая группа в составе семи человек была полностью уничтожена серией из не менее пяти прицельных сбросов.

Подробности боевой работы:

Локация: Район Гуляйполя, где противник пытается проводить разведку боем и накапливать силы.

Тактика: Оператор дрона не оставил врагу ни единого шанса, последовательно отрабатывая по целям. Каждый из пяти сбросов был максимально эффективным, поражая захватчиков в местах их скопления.

Результат: Штурмовой отряд оккупантов прекратил свое существование. Те, кто пытался спрятаться после первых взрывов, были настигнуты последующими точными ударами.

Эти кадры наглядно демонстрируют, что "килл-зона" под Гуляйполем стала для захватчиков местом без возврата. Благодаря профессионализму воинов 5-й ОШБр, даже небольшая группа дронов способна остановить вражеский штурм, не привлекая значительных сил пехоты.

"Тотальное уничтожение в зоне поражения. По меньшей мере пять точных сбросов ВОГов по группе из семи оккупантов - работа 5-й штурмовой бригады впечатляет", - говорится в комментарии к видео.

