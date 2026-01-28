Воїни 5-ї ОШБр серією скидів знищили штурмову групу з семи окупантів під Гуляйполем
Російські штурмові підрозділи продовжують зазнавати нищівних втрат на Запорізькому напрямку. Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори БпЛА 5-ї окремої штурмової Київської бригади продемонстрували зразкову витримку та точність під час ліквідації живої сили ворога в районі Гуляйполя.
Окупанти потрапили у заздалегідь підготовлену "кіл-зону", де український дрон влаштував їм справжнє пекло. На оприлюднених кадрах видно методичну роботу захисників: ворожу штурмову групу у складі семи осіб було повністю знищено серією з щонайменше п’яти прицільних скидів.
Подробиці бойової роботи:
-
Локація: Район Гуляйполя, де противник намагається проводити розвідку боєм та накопичувати сили.
-
Тактика: Оператор дрона не залишив ворогу жодного шансу, послідовно відпрацьовуючи по цілях. Кожен із п’яти скидів був максимально ефективним, уражаючи загарбників у місцях їхнього скупчення.
-
Результат: Штурмовий загін окупантів припинив своє існування. Ті, хто намагався сховатися після перших вибухів, були наздогнані наступними влучними ударами.
Ці кадри наочно демонструють, що "кіл-зона" під Гуляйполем стала для загарбників місцем без вороття. Завдяки професіоналізму воїнів 5-ї ОШБр, навіть невелика група дронів здатна зупинити ворожий штурм, не залучаючи значних сил піхоти.
"Тотальне знищення в кіл-зоні. Щонайменше п’ять точних скидів ВОГів по групі з семи окупантів - робота 5-ї штурмової бригади вражає", - йдеться у коментарі до відео.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль