Воїни 5-ї ОШБр серією скидів знищили штурмову групу з семи окупантів під Гуляйполем

Російські штурмові підрозділи продовжують зазнавати нищівних втрат на Запорізькому напрямку. Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори БпЛА 5-ї окремої штурмової Київської бригади продемонстрували зразкову витримку та точність під час ліквідації живої сили ворога в районі Гуляйполя.

Окупанти потрапили у заздалегідь підготовлену "кіл-зону", де український дрон влаштував їм справжнє пекло. На оприлюднених кадрах видно методичну роботу захисників: ворожу штурмову групу у складі семи осіб було повністю знищено серією з щонайменше п’яти прицільних скидів.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці бойової роботи:

Локація: Район Гуляйполя, де противник намагається проводити розвідку боєм та накопичувати сили.

Тактика: Оператор дрона не залишив ворогу жодного шансу, послідовно відпрацьовуючи по цілях. Кожен із п’яти скидів був максимально ефективним, уражаючи загарбників у місцях їхнього скупчення.

Результат: Штурмовий загін окупантів припинив своє існування. Ті, хто намагався сховатися після перших вибухів, були наздогнані наступними влучними ударами.

Ці кадри наочно демонструють, що "кіл-зона" під Гуляйполем стала для загарбників місцем без вороття. Завдяки професіоналізму воїнів 5-ї ОШБр, навіть невелика група дронів здатна зупинити ворожий штурм, не залучаючи значних сил піхоти.

"Тотальне знищення в кіл-зоні. Щонайменше п’ять точних скидів ВОГів по групі з семи окупантів - робота 5-ї штурмової бригади вражає", - йдеться у коментарі до відео.

Читайте: РФ через великі втрати перекидає десантників на Гуляйпільський напрямок, - Сил оборони півдня

Також дивіться: 5-та штурмова бригада знищила БТР і техніку ворога. ВIДЕО