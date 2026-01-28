Спільний удар ДШВ та "Азову": у Гришиному ліквідовано групу окупантів, що намагалася закріпитися

Сили оборони України продовжують запеклу боротьбу за Покровську агломерацію, демонструючи високий рівень координації між різними родами військ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни 7-го корпусу ШР ДШВ у взаємодії з 1-м корпусом Нацгвардії "Азов" провели успішну операцію з денацифікації загарбників.

Попри складні погодні умови, які ворог намагається використати для прихованого просування, українські захисники вчасно виявили та ліквідували загрозу.

Обстановка на напрямку:

Натиск на Мирноград: Противник посилює тиск на північну частину Мирнограду, активно накопичуючи легку техніку та живу силу для штурмових дій.

Прорив у Гришине: Групі російських окупантів вдалося "просочитися" у населений пункт Гришине, розраховуючи на ефект несподіванки.

Результативна відсіч: На оприлюднених кадрах зафіксовано момент виявлення та подальшого знищення цієї групи. Спільними зусиллями десантників та азовців ворог був ліквідований, не встигнувши закріпитися.

Військові зазначають, що окупанти свідомо обирають періоди негоди для накопичення сил, сподіваючись на зниження ефективності української аеророзвідки. Проте злагоджена робота підрозділів ДШВ та НГУ "Азов" доводить, що будь-які спроби просування в межах агломерації закінчуються для ворога лише втратами.

"На цих кадрах - ліквідація групи росіян, яка зуміла просочитися у Гришине. Противник накопичує легку техніку та особовий склад, але ми контролюємо ситуацію", йдеться у коментарі до запису.

