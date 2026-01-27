Спецпризначенці "ДОЗОР" взяли в полон снайпера та зв’язківця РФ на Лиманському напрямку

На Донеччині спецпризначенці ДПСУ та ЗСУ поповнили обмінний фонд снайпером та зв’язківцем РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на Лиманському напрямку спецпризначенці "ДОЗОРу" та 53-ї окремої механізованої бригади ім. князя Володимира Мономаха провели спільну ударно-пошукову операцію на позиції ворога.

У результаті стрілецького бою відновлено втрачену позицію та взято в полон двох військовослужбовців ЗС РФ.

Під час фільтраційних заходів встановлено спеціальності полонених рашистів. Ворожого снайпера та зв’язківця передано компетентним органам.

Операція проводиться у чіткій взаємодії з підрозділами Третього армійського корпусу ЗСУ.

"Бійці продовжують вести "перемовини" мовою, якою добре володіють", - йдеться в коментарях під відео.

а я чув що снайперів у полон не беруть
чи кацапських можна?
є межа нашому терпільству?
28.01.2026 07:01 Відповісти
Гут.
💪
27.01.2026 23:54 Відповісти
Єрмак з чернишовим, петровим і шмигалем, мабуть, дуже зхвильовані???? Десь там, має бути і абдристович з бакановим?!?!
28.01.2026 00:15 Відповісти
ДПСУ это же полиция или нет .Ухылянты ваш выход с криками о несправедливой мобилизации и о том ,что менты не воюют ,а если и воюют то только глубоко в тылу на второй и третьей линии сидят
28.01.2026 00:17 Відповісти
Или нет.
28.01.2026 00:20 Відповісти
Да ну нет.Раньше же под мвд были или что то изменилось и ими теперь Сырский командует.Вроде как были под мвд так и остались или быть может я что то пропустил
28.01.2026 00:55 Відповісти
Доводжу до відома негострих людей:
ДНСН теж підпорядковується МВС, ДПСУ теж під МВС, НГУ під МВС, ДМСУ під МВС, Національна поліція звісно під МВС, але ДПСУ, ДСНС, НГУ, ДМСУ - НЕ ПОЛІЦІЯ!!! В них інші функції!
28.01.2026 08:21 Відповісти
яким боком менти до прикордонників, хіба що підпорядковуються МВС, але це геть різні служби
28.01.2026 08:22 Відповісти
Все равно это менты хоть и погрничные так что
28.01.2026 13:51 Відповісти
якого *** вони менти? по твоєму ДСНС тоді теж "менти рятувальні" чи як? обісрався, так визнай, будь чоловіком!
28.01.2026 13:56 Відповісти
Якщо СБУ та ЗСУ - це поліція, то так все вірно, якщо ні, то ні.
28.01.2026 08:53 Відповісти
ДПСУ це прикордонні війська, вони ніколи не відносились до МВС.
28.01.2026 09:28 Відповісти
28.01.2026 07:01 Відповісти
Тут дилема,знищити нечисть,чи витягнути наших з полону
28.01.2026 07:39 Відповісти
если снайпера обменять, скольких он еще украинцев убьет ?
28.01.2026 08:58 Відповісти
при необережності він міг всунути пальці в дверний отвір, при необережності
28.01.2026 09:11 Відповісти
Я ж і кажу,дилема...
28.01.2026 17:59 Відповісти
Снайпер - по ВОСу, а по життю - наволоч...
28.01.2026 09:24 Відповісти
Це Підор так там написано, ця напіврозумна тварина вмикнула недоуміння, що він **** не знає, що там написано, а там написано Снайпер... Скільки ця мерзота вбила наших дітей, батьків, і це не випадково, це конвеєр на відстріл, він не потрібен, обмін безглуздий, це обмін-підор-бумеранг... Вичавити з цієї мерзоти все, лимонку в очко, на нуль, після допиту....
28.01.2026 12:22 Відповісти
 
 