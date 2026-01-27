Спецпризначенці "ДОЗОР" взяли в полон снайпера та зв’язківця РФ на Лиманському напрямку
На Донеччині спецпризначенці ДПСУ та ЗСУ поповнили обмінний фонд снайпером та зв’язківцем РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на Лиманському напрямку спецпризначенці "ДОЗОРу" та 53-ї окремої механізованої бригади ім. князя Володимира Мономаха провели спільну ударно-пошукову операцію на позиції ворога.
У результаті стрілецького бою відновлено втрачену позицію та взято в полон двох військовослужбовців ЗС РФ.
Під час фільтраційних заходів встановлено спеціальності полонених рашистів. Ворожого снайпера та зв’язківця передано компетентним органам.
Операція проводиться у чіткій взаємодії з підрозділами Третього армійського корпусу ЗСУ.
"Бійці продовжують вести "перемовини" мовою, якою добре володіють", - йдеться в коментарях під відео.
ДНСН теж підпорядковується МВС, ДПСУ теж під МВС, НГУ під МВС, ДМСУ під МВС, Національна поліція звісно під МВС, але ДПСУ, ДСНС, НГУ, ДМСУ - НЕ ПОЛІЦІЯ!!! В них інші функції!
