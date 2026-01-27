Спецпризначенці "ДОЗОР" взяли в полон снайпера та зв’язківця РФ на Лиманському напрямку

На Донеччині спецпризначенці ДПСУ та ЗСУ поповнили обмінний фонд снайпером та зв’язківцем РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на Лиманському напрямку спецпризначенці "ДОЗОРу" та 53-ї окремої механізованої бригади ім. князя Володимира Мономаха провели спільну ударно-пошукову операцію на позиції ворога.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У результаті стрілецького бою відновлено втрачену позицію та взято в полон двох військовослужбовців ЗС РФ.

Під час фільтраційних заходів встановлено спеціальності полонених рашистів. Ворожого снайпера та зв’язківця передано компетентним органам.

Операція проводиться у чіткій взаємодії з підрозділами Третього армійського корпусу ЗСУ.

"Бійці продовжують вести "перемовини" мовою, якою добре володіють", - йдеться в коментарях під відео.

Дивіться також: Прикордонники підрозділу "Фенікс" ліквідували ворожу ДРГ, танк та 3 гармати. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілоти СБС ліквідували пункт управління БпЛА та понад 1500 окупантів за місяць. ВIДЕО