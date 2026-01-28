Спецназовцы спецподразделения "ДОЗОР" взяли в плен снайпера и связиста РФ на Лиманском направлении

В Донецкой области спецназ ГПСУ и ВСУ пополнили обменный фонд снайпером и связистом РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на Лиманском направлении спецназовцы "ДОЗОРа" и 53-й отдельной механизированной бригады им. князя Владимира Мономаха провели совместную ударно-поисковую операцию на позиции врага.

Вследствие стрелкового боя восстановлена утраченная позиция и взяты в плен два военнослужащих ВС РФ.

В ходе фильтрационных мероприятий установлены специальности пленных рашистов. Вражеский снайпер и связист переданы компетентным органам.

Операция проводится в четком взаимодействии с подразделениями Третьего армейского корпуса ВСУ.

"Бойцы продолжают вести "переговоры" на языке, которым хорошо владеют", - говорится в комментариях под видео.

армия РФ Госпогранслужба пограничники пленные 53 отдельная механизированная бригада Лиман Третий армейский корпус
а я чув що снайперів у полон не беруть
чи кацапських можна?
є межа нашому терпільству?
28.01.2026 07:01 Ответить
Гут.
💪
27.01.2026 23:54 Ответить
Єрмак з чернишовим, петровим і шмигалем, мабуть, дуже зхвильовані???? Десь там, має бути і абдристович з бакановим?!?!
28.01.2026 00:15 Ответить
ДПСУ это же полиция или нет .Ухылянты ваш выход с криками о несправедливой мобилизации и о том ,что менты не воюют ,а если и воюют то только глубоко в тылу на второй и третьей линии сидят
28.01.2026 00:17 Ответить
Или нет.
28.01.2026 00:20 Ответить
Да ну нет.Раньше же под мвд были или что то изменилось и ими теперь Сырский командует.Вроде как были под мвд так и остались или быть может я что то пропустил
28.01.2026 00:55 Ответить
Доводжу до відома негострих людей:
ДНСН теж підпорядковується МВС, ДПСУ теж під МВС, НГУ під МВС, ДМСУ під МВС, Національна поліція звісно під МВС, але ДПСУ, ДСНС, НГУ, ДМСУ - НЕ ПОЛІЦІЯ!!! В них інші функції!
28.01.2026 08:21 Ответить
яким боком менти до прикордонників, хіба що підпорядковуються МВС, але це геть різні служби
28.01.2026 08:22 Ответить
Все равно это менты хоть и погрничные так что
28.01.2026 13:51 Ответить
якого *** вони менти? по твоєму ДСНС тоді теж "менти рятувальні" чи як? обісрався, так визнай, будь чоловіком!
28.01.2026 13:56 Ответить
Якщо СБУ та ЗСУ - це поліція, то так все вірно, якщо ні, то ні.
28.01.2026 08:53 Ответить
ДПСУ це прикордонні війська, вони ніколи не відносились до МВС.
28.01.2026 09:28 Ответить
Тут дилема,знищити нечисть,чи витягнути наших з полону
28.01.2026 07:39 Ответить
если снайпера обменять, скольких он еще украинцев убьет ?
28.01.2026 08:58 Ответить
при необережності він міг всунути пальці в дверний отвір, при необережності
28.01.2026 09:11 Ответить
Я ж і кажу,дилема...
28.01.2026 17:59 Ответить
Снайпер - по ВОСу, а по життю - наволоч...
28.01.2026 09:24 Ответить
Це Підор так там написано, ця напіврозумна тварина вмикнула недоуміння, що він **** не знає, що там написано, а там написано Снайпер... Скільки ця мерзота вбила наших дітей, батьків, і це не випадково, це конвеєр на відстріл, він не потрібен, обмін безглуздий, це обмін-підор-бумеранг... Вичавити з цієї мерзоти все, лимонку в очко, на нуль, після допиту....
28.01.2026 12:22 Ответить
 
 