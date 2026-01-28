Спецназовцы спецподразделения "ДОЗОР" взяли в плен снайпера и связиста РФ на Лиманском направлении
В Донецкой области спецназ ГПСУ и ВСУ пополнили обменный фонд снайпером и связистом РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на Лиманском направлении спецназовцы "ДОЗОРа" и 53-й отдельной механизированной бригады им. князя Владимира Мономаха провели совместную ударно-поисковую операцию на позиции врага.
Вследствие стрелкового боя восстановлена утраченная позиция и взяты в плен два военнослужащих ВС РФ.
В ходе фильтрационных мероприятий установлены специальности пленных рашистов. Вражеский снайпер и связист переданы компетентным органам.
Операция проводится в четком взаимодействии с подразделениями Третьего армейского корпуса ВСУ.
"Бойцы продолжают вести "переговоры" на языке, которым хорошо владеют", - говорится в комментариях под видео.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
💪
ДНСН теж підпорядковується МВС, ДПСУ теж під МВС, НГУ під МВС, ДМСУ під МВС, Національна поліція звісно під МВС, але ДПСУ, ДСНС, НГУ, ДМСУ - НЕ ПОЛІЦІЯ!!! В них інші функції!
чи кацапських можна?
є межа нашому терпільству?