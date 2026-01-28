Спецназовцы спецподразделения "ДОЗОР" взяли в плен снайпера и связиста РФ на Лиманском направлении

В Донецкой области спецназ ГПСУ и ВСУ пополнили обменный фонд снайпером и связистом РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на Лиманском направлении спецназовцы "ДОЗОРа" и 53-й отдельной механизированной бригады им. князя Владимира Мономаха провели совместную ударно-поисковую операцию на позиции врага.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Вследствие стрелкового боя восстановлена утраченная позиция и взяты в плен два военнослужащих ВС РФ.

В ходе фильтрационных мероприятий установлены специальности пленных рашистов. Вражеский снайпер и связист переданы компетентным органам.

Операция проводится в четком взаимодействии с подразделениями Третьего армейского корпуса ВСУ.

"Бойцы продолжают вести "переговоры" на языке, которым хорошо владеют", - говорится в комментариях под видео.

Смотрите также: Пограничники подразделения "Феникс" ликвидировали вражескую ДРГ, танк и 3 пушки. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилоты СБС ликвидировали пункт управления БПЛА и более 1500 оккупантов за месяц. ВИДЕО