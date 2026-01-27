Пилоты СБС ликвидировали пункт управления БПЛА и более 1500 оккупантов за месяц
Операторы группировки СБС сорвали попытку противника продвинуться к позициям Сил обороны в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, несмотря на неблагоприятные погодные условия и сложность обнаружения малых пехотных групп, экипажи пограничного подразделения "Феникс" стабильно обнаруживают цели и наносят поражение.
В частности, на одном из ключевых направлений была сорвана попытка противника продвинуться в сторону позиций Сил обороны и осуществить штурмовые действия.
Поражены малые пехотные группы, пункт управления БПЛА, откуда запускались беспилотники для прикрытия этих групп, а также логистические средства.
Только за январь подразделением группировки СБС "Феникс" ГПСУ было поражено более 1500 единиц личного состава.
