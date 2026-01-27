Пилоты СБС ликвидировали пункт управления БПЛА и более 1500 оккупантов за месяц

Операторы группировки СБС сорвали попытку противника продвинуться к позициям Сил обороны в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, несмотря на неблагоприятные погодные условия и сложность обнаружения малых пехотных групп, экипажи пограничного подразделения "Феникс" стабильно обнаруживают цели и наносят поражение.

В частности, на одном из ключевых направлений была сорвана попытка противника продвинуться в сторону позиций Сил обороны и осуществить штурмовые действия.

Поражены малые пехотные группы, пункт управления БПЛА, откуда запускались беспилотники для прикрытия этих групп, а также логистические средства.

Только за январь подразделением группировки СБС "Феникс" ГПСУ было поражено более 1500 единиц личного состава.

Мисливцю добре видно сліди звірів на свіжо випавшому сніжку
показать весь комментарий
27.01.2026 18:28
 
 