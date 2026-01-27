Пілоти СБС ліквідували пункт управління БпЛА та понад 1500 окупантів за місяць
Оператори угруповання СБС зірвали спробу противника просунутися до позицій Сил оборони на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, попри несприятливі погодні умови та складність виявлення малих піхотних груп, екіпажі прикордонного підрозділу "Фенікс" стабільно виявляють цілі та завдають ураження.
Так, на одному з ключових напрямків було зірвано спробу противника просунутися у бік позицій Сил оборони та здійснити штурмові дії.
Уражено малі піхотні групи, пункт управління БпЛА, звідки запускалися безпілотники для прикриття цих груп, а також логістичні засоби.
Лише за січень підрозділом угруповання СБС "Фенікс" ДПСУ було уражено понад 1500 одиниць особового складу.
