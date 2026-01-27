УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9511 відвідувач онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів Ситуація на Донеччині Відбиття штурму
2 337 1

Пілоти СБС ліквідували пункт управління БпЛА та понад 1500 окупантів за місяць

Оператори угруповання СБС зірвали спробу противника просунутися до позицій Сил оборони на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, попри несприятливі погодні умови та складність виявлення малих піхотних груп, екіпажі прикордонного підрозділу "Фенікс" стабільно виявляють цілі та завдають ураження.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Так, на одному з ключових напрямків було зірвано спробу противника просунутися у бік позицій Сил оборони та здійснити штурмові дії.

Уражено малі піхотні групи, пункт управління БпЛА, звідки запускалися безпілотники для прикриття цих груп, а також логістичні засоби.

Лише за січень підрозділом угруповання СБС "Фенікс" ДПСУ було уражено понад 1500 одиниць особового складу.

Дивіться також: Один проти двох: український воїн ліквідував окупантів у ближньому бою в Покровську. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники підрозділу "Фенікс" ліквідували ворожу ДРГ, танк та 3 гармати. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (20882) ДПСУ Держприкордонслужба (6687) прикордонники (1227) штурм (355) знищення (10031) Донецька область (11087) Сили безпілотних систем (475)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мисливцю добре видно сліди звірів на свіжо випавшому сніжку
показати весь коментар
27.01.2026 18:28 Відповісти
 
 