Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 236 570 осіб (+690 за добу), 11 609 танків, 36 713 артсистем, 23 958 ББМ

знищення російської гармати

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 236 570 осіб російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.01.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 236 570 (+690) осіб
  • танків  - 11 609 (+0) од.
  • бойових броньованих машин - 23 958 (+4) од.
  • артилерійських систем - 36 713 (+22) од.
  • РСЗВ - 1 629 (+1) од.
  • засоби ППО - 1 286 (+0) од.
  • літаків - 434 (+0) од.
  • гелікоптерів - 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 117 724 (+1 012) од.
  • крилаті ракети - 4 205 (+0) од.
  • кораблі / катери - 28 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 76 102 (+77) од.
  • спеціальна техніка - 4 053 (+2) од.

ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

+12
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
28.01.2026 08:30 Відповісти
+5
Міша Хвьодоров, це вже по 50 000 москалів на місяць, чи ще ні?
Мабуть, для цього мало просто заявити про наміри, чи не так?
28.01.2026 09:20 Відповісти
+4
Кацааапыыы, ауууу !!!
28.01.2026 07:25 Відповісти
Кацапи заземлились і не чують
показати весь коментар
28.01.2026 08:59 Відповісти
У кацапорилих монстрів , мабуть , танчики
закінчились , що немає жодного
Нашим Воїнам щира подяка за роботу 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
28.01.2026 08:58 Відповісти
У нього мабуть є хитра математична формула за якою буде 50к на місяць.
28.01.2026 09:58 Відповісти
Точно. Молоти муйню і серти в коментах з-під дивану набагато ефективніше.
28.01.2026 10:25 Відповісти
Так, бачу що ти в цьому профі.
28.01.2026 11:20 Відповісти
Для 50к потрібно залучати яріків куйків,але вони не хочуть😁 чомусь
28.01.2026 10:35 Відповісти
Так, люди чомусь не хочуть бути просто безкоштовними "добовими поставками".
Дивно, правда ж?
28.01.2026 11:24 Відповісти
Кацапи закінчуються, скоро з Бангладеш підвезуть, чорненьких😁Слава ЗСУ🇺🇦
28.01.2026 10:34 Відповісти
690 свинокацапів щось мало .
28.01.2026 10:39 Відповісти
Злий Одесит казав, що нереально, що буде 1000 дронів на добу . . . А тепер кожну першу добу під тисячу дронів.
28.01.2026 13:36 Відповісти
 
 