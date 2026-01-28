Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 236 570 осіб (+690 за добу), 11 609 танків, 36 713 артсистем, 23 958 ББМ
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 236 570 осіб російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.01.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 236 570 (+690) осіб
- танків - 11 609 (+0) од.
- бойових броньованих машин - 23 958 (+4) од.
- артилерійських систем - 36 713 (+22) од.
- РСЗВ - 1 629 (+1) од.
- засоби ППО - 1 286 (+0) од.
- літаків - 434 (+0) од.
- гелікоптерів - 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 117 724 (+1 012) од.
- крилаті ракети - 4 205 (+0) од.
- кораблі / катери - 28 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 76 102 (+77) од.
- спеціальна техніка - 4 053 (+2) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
Нашим Воїнам щира подяка за роботу 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Мабуть, для цього мало просто заявити про наміри, чи не так?
Дивно, правда ж?