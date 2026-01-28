Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 236 570 человек (+690 за сутки), 11 609 танков, 36 713 артсистем, 23 958 ББМ

уничтожение российской пушки

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 236 570 человек российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.01.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 236 570 (+690) человек
  • танков - 11 609 (+0) ед.
  • боевых бронированных машин - 23 958 (+4) ед.
  • артиллерийских систем - 36 713 (+22) ед.
  • РСЗО - 1 629 (+1) ед.
  • средства ПВО - 1 286 (+0) ед.
  • самолетов - 434 (+0) ед.
  • вертолетов - 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 117 724 (+1 012) ед.
  • крылатые ракеты - 4 205 (+0) ед.
  • корабли / катера - 28 (+0) ед.
  • подводные лодки - 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны - 76 102 (+77) ед.
  • специальная техника - 4 053 (+2) ед.

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

