Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 236 570 человек (+690 за сутки), 11 609 танков, 36 713 артсистем, 23 958 ББМ
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.01.26 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 236 570 (+690) человек
- танков - 11 609 (+0) ед.
- боевых бронированных машин - 23 958 (+4) ед.
- артиллерийских систем - 36 713 (+22) ед.
- РСЗО - 1 629 (+1) ед.
- средства ПВО - 1 286 (+0) ед.
- самолетов - 434 (+0) ед.
- вертолетов - 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 117 724 (+1 012) ед.
- крылатые ракеты - 4 205 (+0) ед.
- корабли / катера - 28 (+0) ед.
- подводные лодки - 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны - 76 102 (+77) ед.
- специальная техника - 4 053 (+2) ед.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
