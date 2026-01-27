Спецпризначенці "Омега-Захід" перехопили ворожі БпЛА на Покровському напрямку
Оператори дронів перехопили та збили в українському небі ворожі БпЛА окупантів на Покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, безпілотники відпрацювали по дронах "Молнія", які окупанти запустили для розвідки місцевості.
Кадри бойової роботи пілотів "Riddick's Group" спецпідрозділу Омега-Захід оприлюднено у телеграм-каналі.
- Також раніше повідомлялося, що 148-а бригада завдала ударів по 20 укриттях окупантів у Покровську.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
yixuan zijin
показати весь коментар28.01.2026 16:03 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль