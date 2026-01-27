Спецназовцы "Омега-Запад" перехватили вражеские БПЛА на Покровском направлении
Операторы дронов перехватили и сбили в украинском небе вражеские БПЛА оккупантов на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, беспилотники отработали по дронам "Молния", которые оккупанты запустили для разведки местности.
Кадры боевой работы пилотов "Riddick's Group" спецподразделения Омега-Запад обнародованы в телеграм-канале.
- Также ранее сообщалось, что 148-я бригада нанесла удары по 20 укрытиям оккупантов в Покровске.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
yixuan zijin
показать весь комментарий28.01.2026 16:03 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль