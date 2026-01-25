Оккупант в Покровске хотел бросить мину в украинский дрон и сам себя подорвал
Пилот 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ зафиксировал самоликвидацию оккупанта в Покровске.
Как сообщает Цензор.НЕТ, разведка передала информацию о движении, и пилот дрона подлетел к цели на расстояние около 80 метров.
Сначала он подумал, что это гражданский. Однако, когда прилетел БПЛА, оказалось, что это военный РФ без бронежилета, без автомата и без каски, который тащил на тачке украденную провизию.
Оккупант заметил дрон и пытался что-то бросить в его сторону. Пилот решил, что это бутылка, но предмет оказался миной.
В результате мина взорвалась и рашист сам себя самоликвидировал прямо посреди дороги.
Евакуаціїзаприг на бутилку ))) не встиг продемонструвати скрєпи