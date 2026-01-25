Окупант у Покровську хотів кинути міною в український дрон та сам себе підірвав

Пілот 155-ї окремої механізованої бригади ЗСУ зафіксував самоліквідацію окупанта у Покровську.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, розвідка передала інформацію про рух, і пілот дрона підлетів до цілі на відстань близько 80 метрів.

Спершу він подумав, що це цивільний. Проте, коли прилетів БпЛА, виявилося, що це військовий РФ без бронежилета, без автомата та без каски, який тягнув на тачці вкрадену провізію.

Окупант помітив дрон і намагався щось кинути у його бік. Пілот вирішив, що це пляшка, але предмет виявився міною.

У результаті міна вибухнула та рашист сам себе самоліквідував просто посеред дороги.

Дивіться також: Мінус троє рашистів у промзоні Покровська: бойова робота 147-ї бригади ДШВ. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Десантники 46-ї бригади зірвали штурм окупантів на Покровському напрямку. ВIДЕО