УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7887 відвідувачів онлайн
Новини Відео Окупанти-самовбивці Бойові дії на Покровському напрямку Самогубство окупантів на полі бою
10 765 15

Окупант у Покровську хотів кинути міною в український дрон та сам себе підірвав

Пілот 155-ї окремої механізованої бригади ЗСУ зафіксував самоліквідацію окупанта у Покровську.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, розвідка передала інформацію про рух, і пілот дрона підлетів до цілі на відстань близько 80 метрів.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Спершу він подумав, що це цивільний. Проте, коли прилетів БпЛА, виявилося, що це військовий РФ без бронежилета, без автомата та без каски, який тягнув на тачці вкрадену провізію.

Окупант помітив дрон і намагався щось кинути у його бік. Пілот вирішив, що це пляшка, але предмет виявився міною.

У результаті міна вибухнула та рашист сам себе самоліквідував просто посеред дороги.

Автор: 

армія рф знищення Покровськ міна 155 окрема механізована бригада
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
показати весь коментар
+13
показати весь коментар
25.01.2026 14:24
+13
показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Економія дрона - і то добре...
показати весь коментар
25.01.2026 14:19 Відповісти
Ще один хороший лаптєногий.
показати весь коментар
25.01.2026 14:23 Відповісти
кацап народився лайном, жив як лайно, здох як лайно.... ще після себе залишив лайно
показати весь коментар
25.01.2026 14:24 Відповісти
Це була спроба скрєпної аварійної Евакуації заприг на бутилку ))) не встиг продемонструвати скрєпи
показати весь коментар
25.01.2026 14:24 Відповісти
показати весь коментар
25.01.2026 14:25 Відповісти
Ванька-самоунічтожанька👍
показати весь коментар
25.01.2026 14:28 Відповісти
Готова сцена з фільму "чорного гумору" "Пригоди узких в Україні". Навіть монтувати не треба.
показати весь коментар
25.01.2026 14:38 Відповісти
Минный взрыватель
показати весь коментар
25.01.2026 14:58 Відповісти
Довбо*бізм це аутоімунне захворювання!
показати весь коментар
25.01.2026 15:57 Відповісти
Варто визнати, це талановитий кацап.
показати весь коментар
25.01.2026 16:04 Відповісти
та он пукнул ....может сьел чавото не свежого)
показати весь коментар
25.01.2026 16:42 Відповісти
Обчистив чийось підвал з закрутками, але покуштувати не судьба.
показати весь коментар
25.01.2026 17:21 Відповісти
Іванушка-дурачьок такі аставіл патомства на расєє...
показати весь коментар
25.01.2026 19:38 Відповісти
З сільського погреба напи&див закусь до притрушених тягнув... але самолыквыдувався. Головне щоб добро не пострадало.
показати весь коментар
26.01.2026 08:42 Відповісти
показати весь коментар
26.01.2026 08:57 Відповісти
 
 