148-я бригада нанесла удары по 20 укрытиям оккупантов в Покровске

Воины 148-й отдельной аэромобильной бригады нанесли ряд сокрушительных ударов по укрытиям оккупантов в Покровске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, рашисты пытаются накапливаться в домах, однако украинские защитники наносят удары по местам скопления.

В частности, на кадрах было поражено 20 зданий с военными РФ.

Также под видео добавляется, что в северной части города скопление вражеских войск и происходит большое количество поражений по врагу.

На этом участке Силы обороны пытаются выбить, уничтожить захватчиков и уменьшить наступательный потенциал врага.

