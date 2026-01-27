148-а бригада завдала ударів по 20 укриттях окупантів у Покровську
Воїни 148-ї окремої аеромобільної бригади завдали низки нищівних ударів по укриттях окупантів в Покровську.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, рашисти намагаються накопичуватися в будинках, проте українські захисники завдають ударів по місцях скупчення.
Зокрема на кадрах було уражено 20 будівель з військовими РФ.
Також під відео додається, що в північній частині міста скупчення ворожих військ та відбувається велика кількість уражень по ворогу.
На цій ділянці Сили оборони намагаються вибити, знищити загарбників і зменшити наступальний потенціал ворога.
