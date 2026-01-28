Совместный удар ДШВ и "Азова": в Гришином ликвидирована группа оккупантов, пытавшаяся закрепиться

Силы обороны Украины продолжают ожесточенную борьбу за Покровскую агломерацию, демонстрируя высокий уровень координации между различными родами войск. Как сообщает Цензор.НЕТ, воины 7-го корпуса ШР ДШВ во взаимодействии с 1-м корпусом Нацгвардии "Азов" провели успешную операцию по денацификации захватчиков.

Несмотря на сложные погодные условия, которые враг пытается использовать для скрытого продвижения, украинские защитники вовремя обнаружили и ликвидировали угрозу.

Обстановка на направлении:

Натиск на Мирноград: Противник усиливает давление на северную часть Мирнограда, активно накапливая легкую технику и живую силу для штурмовых действий.

Прорыв в Гришино: Группе российских оккупантов удалось "просочиться" в населенный пункт Гришино, рассчитывая на эффект неожиданности.

Результативный отпор: На обнародованных кадрах зафиксирован момент обнаружения и последующего уничтожения этой группы. Совместными усилиями десантников и азовцев враг был ликвидирован, не успев закрепиться.

Военные отмечают, что оккупанты сознательно выбирают периоды непогоды для накопления сил, надеясь на снижение эффективности украинской аэроразведки. Однако слаженная работа подразделений ДШВ и НГУ "Азов" доказывает, что любые попытки продвижения в пределах агломерации заканчиваются для врага только потерями.

"На этих кадрах - ликвидация группы россиян, которая сумела просочиться в Гришино. Противник накапливает легкую технику и личный состав, но мы контролируем ситуацию", говорится в комментарии к записи.

