Рашисты скулят после удара ВСУ по их машине на Волчанском направлении: "Тут всё нах#й, все стёкла нах#й"

В сети опубликовали кадры, на которых оккупанты 128-й омбср показывают свою разбитую машину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчики плачут и снимают на видео свое транспортное средство после удара Вооруженных сил Украины.

Также добавляется, что кадры сняты рашистами на Волчанском направлении.

"Смотри дырень какая. Здесь всё нах#й, все стекла нах#й", - ныть рашисты на видео.

Внимание! Ненормативная лексика!

Ранее сообщалось, что российский командир пытает своих подчиненных: "Вот п#дары, бл#дь! Съ#баться хотели с позиции и не выполнять приказ нах#й".

