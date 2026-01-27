Рашисты скулят после удара ВСУ по их машине на Волчанском направлении: "Тут всё нах#й, все стёкла нах#й"
В сети опубликовали кадры, на которых оккупанты 128-й омбср показывают свою разбитую машину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчики плачут и снимают на видео свое транспортное средство после удара Вооруженных сил Украины.
Также добавляется, что кадры сняты рашистами на Волчанском направлении.
"Смотри дырень какая. Здесь всё нах#й, все стекла нах#й", - ныть рашисты на видео.
Внимание! Ненормативная лексика!
- Ранее сообщалось, что российский командир пытает своих подчиненных: "Вот п#дары, бл#дь! Съ#баться хотели с позиции и не выполнять приказ нах#й".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яр Холодний
показать весь комментарий27.01.2026 22:53 Ответить Мне нравится 9 Ссылка
Сергій Удовенко
показать весь комментарий27.01.2026 23:51 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Алла Капацына
показать весь комментарий28.01.2026 12:02 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Nick Nemo
показать весь комментарий28.01.2026 12:16 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль