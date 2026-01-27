Российский командир пытает своих подчиненных: "Вот п#дары, бл#дь! Съ#баться хотели с позиции и не выполнять приказ нах#й"

В армии страны-агрессора продолжают процветать методы средневековых пыток и внесудебных расправ. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилось шокирующее видео, на котором российский офицер издевается над своими подчиненными, обвиняя их в побеге с позиций.

На кадрах зафиксированы два оккупанта, которых раздели и привязали к деревьям. Ситуация осложняется суровыми погодными условиями - на улице лежит снег и стоит мороз.

Детали "воспитательного процесса" оккупантов:

Пытки на холоде: Один из наказанных солдат привязан к дереву в вертикальном положении, другой - вверх ногами.

Нецензурная брань и обвинения: Российский командир, не сдерживаясь в выражениях, выкрикивает оскорбления в адрес подчиненных и обвиняет их в дезертирстве с поля боя.

Отношение к личному составу: Это видео является очередным доказательством того, что в российской армии полностью отсутствует уважение к человеческому достоинству, а "дисциплина" держится на страхе и пытках.

Подобные случаи внутренних расправ ("самосуда") становятся все более частыми в подразделениях РФ на фоне низкого морально-психологического состояния и массового нежелания оккупантов идти в "мясные штурмы".

