Российский командир пытает своих подчиненных: "Вот п#дары, бл#дь! Съ#баться хотели с позиции и не выполнять приказ нах#й"

В армии страны-агрессора продолжают процветать методы средневековых пыток и внесудебных расправ. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилось шокирующее видео, на котором российский офицер издевается над своими подчиненными, обвиняя их в побеге с позиций.

На кадрах зафиксированы два оккупанта, которых раздели и привязали к деревьям. Ситуация осложняется суровыми погодными условиями - на улице лежит снег и стоит мороз.

Детали "воспитательного процесса" оккупантов:

  • Пытки на холоде: Один из наказанных солдат привязан к дереву в вертикальном положении, другой - вверх ногами.

  • Нецензурная брань и обвинения: Российский командир, не сдерживаясь в выражениях, выкрикивает оскорбления в адрес подчиненных и обвиняет их в дезертирстве с поля боя.

  • Отношение к личному составу: Это видео является очередным доказательством того, что в российской армии полностью отсутствует уважение к человеческому достоинству, а "дисциплина" держится на страхе и пытках.

Подобные случаи внутренних расправ ("самосуда") становятся все более частыми в подразделениях РФ на фоне низкого морально-психологического состояния и массового нежелания оккупантов идти в "мясные штурмы".

Внимание! Ненормативная лексика!

+38
Ну то шо підараси тут я з ним згоден
27.01.2026 10:13 Ответить
+27
БДСМ рашн стайл
27.01.2026 10:11 Ответить
+23
Нічого дивного-ета адна із ісконних лапатних скрєп...
27.01.2026 10:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У асвабадітєлєй щось пішло не за планом.
27.01.2026 10:11 Ответить
Це саме та двіжуха
27.01.2026 16:08 Ответить
такої хрєні не було навіть в красной армії часів Другої світової.
так, були заград-загони та особісти, але ж прилюдно командири ось так НЕ знущались, бо знали, що одержать кулю в спину.
навіть вагнера одного разу своєму командиру колову сокирою відрубали.

ці "організми", бо інакше не назвеш напівздохлих фізично та абсолютно психічно деморалізованих потвор на відео, НЕ здатні до будь якого спротиву.

орко-орда хутіна це унікальна в історії "армія" - жодний якийсь деспот Навуходосор чи Ашурбаніпал не мав такого біологічного сміття.
військові історики будуть довго розбиратись та мусолити:

"що це було ?"

.
27.01.2026 19:11 Ответить
БДСМ рашн стайл
27.01.2026 14:56 Ответить
Ну то шо підараси тут я з ним згоден
...і ***** також. А ще кінчені кретини.
27.01.2026 17:46 Ответить
своіх не кідають. животні ***
27.01.2026 10:14 Ответить
Нічого дивного-ета адна із ісконних лапатних скрєп...
утрєшняя пАртІйно - пАлІтічЄская рАбОтА
27.01.2026 10:15 Ответить
Одне питання як вони першого прив'язали вверх ногами? це ж як ізголіться треба було
27.01.2026 10:15 Ответить
та вони його не підіймали - просто "оділи" на ***** і переверули вверх дригом
27.01.2026 10:18 Ответить
Двоє взяли за ноги і підняли, третій прив`язав.
27.01.2026 10:51 Ответить
Виглядає на хвилинну крінжову виставу для відосика в Тік-Ток.
27.01.2026 10:55 Ответить
Того, хто ухиляється від служби в ЗСУ чекає така служба у кацапів. Інших варіантів немає.
27.01.2026 10:20 Ответить
так вы же других вариантов и не оставили))0)0)
27.01.2026 11:11 Ответить
А прийти самому выбрать подразделение и служить не вариант? Или как у кацапов без ********* не вариант?
27.01.2026 14:35 Ответить
а я этой стране ничего не винен как говорится, я ж не лох))0)
01.02.2026 02:40 Ответить
Служба? Спочатку пику натовчуть в приміщенні ТЦК, а потім в окопи.
27.01.2026 11:52 Ответить
Бздуняра трухлява захищает ься гавканьям.
27.01.2026 14:40 Ответить
Світ не обмежується Україною та болотами.
27.01.2026 11:55 Ответить
Ну,да. Такие как ты и остальные ухилянты нужны в других странах. Кругом отменяют льготы для украинских беженцев,а скоро будут палками выгонять.
27.01.2026 14:34 Ответить
💪
27.01.2026 17:40 Ответить
Так ти в кацапів служиш? ПАЛКОВ я з ато не зустрічав
27.01.2026 21:02 Ответить
Это ты шляпа походу у пидоров на подсосе. Узнай за 78 и 225 окремі десантної штурмові полки,есть даже окремі штурмові батальйони. Но ты то с ато десь зарылось чучело и вылезло тут опозориться.
28.01.2026 06:36 Ответить
Да невже? Типу 137 ОБМП? Слухай Іван, є навіть ДШР І ДШВ. Ванька, я не тільки в АТО був. Бив твого брата як 2015, так і 2022. Все, йди хлібай щі.
29.01.2026 21:32 Ответить
Губами ты шлепало,по херам. Такие герои атошники как ты на словах кого-то там бьют,а в 22 при первом обстреле от страха инфаркты хватали. ******* чучело назад в свое болото,и не варнякай тут про щи,а то кокошник торчит да фофудья видно.
30.01.2026 09:34 Ответить
Дурне. Якби не ми в 2022р, то ти вже з красним прапором біжав би на Берлін. Воїн херов. Ти своїх братів по розуму лише на екрані бачив. Потім таке прийде, чи вже пришло, додому і буде кошмарити все жінку, дітей та й все село
30.01.2026 19:08 Ответить
Кто вы ? Ты и твоя маманя алкоголичка? Ты хамло и дебил,не разобравшись оскорбил ,обозвал и попытался унизить незнакомого тебе человека. Ты ******* а не атошник или ВСУ шник,ты даже хуже *******,потому что стравливаетш и сеешь ненависть среди украинцев. Я воюю с 26.02.22 по сей день,а вот ты ******* конченый ,если не знаешь что есть в дшв отдельные полки ,значит ты ******* служишь. Все пшел.нах животное,ты мне не интересен и мне противно с тобой общаться.
30.01.2026 19:47 Ответить
Оце в Івана підгоріло
30.01.2026 20:13 Ответить
Что у чему,причем тут Иван,хрен его знает Ну хоть с тем что ты ******* согласен. 😂
30.01.2026 22:03 Ответить
Больные, дурне, безграмотне - орк Іван. Війна міняє людей. Але, якщо ти і до війни був долбодятлом, то мені шкода твоїх рідних. Дибіл на війні горе в сімьї
30.01.2026 22:16 Ответить
Привет ухылянт .Ага точно не ограничивается точно так как и границы раши нигде не заканчиваются😆
27.01.2026 16:51 Ответить
Хуже.Это они своих так дисциплине учат ,а завоеванных пожестче пресовать будут с физическими расправами за трусость и дезертирство а то и расстрелами показательными перед строем вновь мобилизованных мобиков с оккупированных территорий , чтобы приучать к покорности и послушанию
27.01.2026 16:28 Ответить
Наше ТЦК такі відосикі знімає для платных сайтів
27.01.2026 20:58 Ответить
Це не самосуд, ще робоча схема, як отправити людей вперед. Всі в РФ про це знають, ями. обнулєнія. Думаю і Путіну ці ролікі покузують, а він тихо/громко радіє.
27.01.2026 10:24 Ответить
Вони ще добровільно в цей п*издець йдуть за гроші, ну і дебіли.
27.01.2026 10:26 Ответить
Приучены к послушанию
27.01.2026 16:52 Ответить
Скот у хозяїна в кращих умовах.А в "расход" такого командира слабо?
27.01.2026 10:26 Ответить
Его нужно послать на повышение!
27.01.2026 11:49 Ответить
Ранкове політвиховання.
27.01.2026 10:35 Ответить
високі відносини!
27.01.2026 10:36 Ответить
може й так, але скоріше постановка для залякування. кацапи знають толк в пропаганді і залякуванні
27.01.2026 10:41 Ответить
українські спецслужби нажаль, НЕ здатні, зробити якийсь забористий фейк про "діскредитацію" орко-орди, подібний цьому реальному відео.

не знаю, який ідіот погодиться підписати контракт, якщо побачить це відео ?
хіба що зовсім кончений бомж-нарколага з вокзалу.
ці двоє схоже саме з таких.

.
27.01.2026 19:20 Ответить
Свої страшніші за чужих - секрет успіху руснявої армії.
27.01.2026 10:42 Ответить
Правило Фрідріха ІІ, короля Прусії: "Солдат повинен бояться палиці капрала більше, ніж кулі неприятеля...".
27.01.2026 11:02 Ответить
наверное там же где и типочки которых "офицеров" в клетки сажали))0), но эта другое)) 0)0)
27.01.2026 11:12 Ответить
немажет бить...снамі оні так не сделають...єтаже не бусіфікація...Так свора ухилянтська??
27.01.2026 10:46 Ответить
А чим ТЦК краща?
27.01.2026 11:53 Ответить
Тцк тебя всего навсего заставляет долг твой конституционный выполнять по защите страны пусть и жесткими методами ,а кацапы будут заставлять тебя если завоюют делать то что они сейчас делают в Украине в других странах. И методы примуса у них будут пострашнее украинских тцкашных причем направлены эти методы будут не только на тебя но и на твоих близких, чтобы заставить тебя воевать и ты станешь воевать так как деваться тебе будет некуда :либо отказ либо твоих родных покалечат, убьют или изнасилуют и это только один из многих описанных страшных вариантов .
27.01.2026 16:36 Ответить
А чим ТЦК краща? -

озвався пес-ухилянт викусуючи блохи на сраці

.
27.01.2026 19:22 Ответить
..
27.01.2026 10:57 Ответить
Оце доля наших ухилянтів,якщо,не дай Бог русня прийде на нашу землю.
27.01.2026 11:08 Ответить
А це, як тут писали, нормальноє повєдєніє командіра в стрєссовой сітуаціії.
Мабуть, з запаленням легень позиції краще тримаються.
27.01.2026 11:18 Ответить
Ухилянт це ті хто давав присягу. В першу чергу держслужбовці.
27.01.2026 11:55 Ответить
Ты тоже если паспорт гражданина Украины есть ,а обязанности по ее защите выполнять не хочешь.С себя ответственности не снимай
27.01.2026 16:46 Ответить
а ти не в Державі тіпа живеш, а "в странє", "на тєріторії Украйни" ?

ну тада да, Берлін будеш штурмувати, уроде !

.
27.01.2026 19:26 Ответить
Слава богу, що хоть ти в безпеці під бронюванням падалЬяка.
27.01.2026 16:21 Ответить
Хуже .Это они со своими так .С завоеванными они так царемонится не станут за отказ воевать или идти в атаку пуля или инвалидом сделают и потом все равно на костылях под заградотрядом на мясной штурм отправят. Это тебе не украинская либеральная армия где ты в сзч свалить можешь , не возвращаться и нихрена тебе за это не будет потому что наказания за дезертирства жестокое вплоть до расстрела и сзч как явление там практически отсутствует потому что сзчников почти всех отлавливают и без никаких упрашиваний обратно на фронт кидают где они и дохнут
27.01.2026 16:44 Ответить
Ну, табуни чоловіків призовного віку, які штурмують кордони, ми вперше побачили саме на росії, восени 2022-го.
27.01.2026 11:20 Ответить
і не треба петрова в на фронт - не знаєш в куди тoбі,
чи то русня спереду,
чи то петров в спину лупане...
27.01.2026 11:20 Ответить
Были пойманы на липучку, как мухи!
27.01.2026 11:43 Ответить
побільше таких.
27.01.2026 11:44 Ответить
****, вторая армия мира!!
Наследники дедывовали, пушкина и тургенева!!!!
27.01.2026 11:52 Ответить
камісарьська робота - катувать і забивать.
хочя в цьому разу я зовсім не проти...
уявіть собі шо вони з нашими роблять
27.01.2026 11:58 Ответить
скажу дуже погану ***** до тих які не знають за судьби свого рідного...
молитеся що б він загиб в бою без кацапських знущянь..
27.01.2026 12:30 Ответить
Якщо росіянин не зжер росіянина - день канібала пройшов даремно! 😎
27.01.2026 12:41 Ответить
Нічого дивного. Могли і не іти на війну, але пішли, спокусились на гроші.
Вони продали себе з потрохами і з того моменту, вже самі собі не належать.
Вони не люди, вони майно. Армійське майно. Як в бухгалтерії "малоцінка" яку списують відразу після видачі в користування.
Кацапська держава виконала свої зобов'язання -виплатила гроші, а ОЦІ не виконали своїх зобов'язань.
Вони вже померли, коли потрапили на передову, і вже списані, але не хочуть цього визнавати і ось прийшло покарання.
Побільше б таких.
Слава ЗСУ!
27.01.2026 13:23 Ответить
Так таких командирів і в ЗСУ достатньо. Недавній скандал в ЗСУ нічим не відрізняється від кацапів по своїй жорстокості.
27.01.2026 13:50 Ответить
псіна не копає - псіна краде
27.01.2026 13:51 Ответить
малчики у трусиках....
27.01.2026 14:50 Ответить
всі знають де єрмак - не беруть,
всі знають де цукерман - не беруть
всі знають де баканов - не беруть
до сраці дверь ті всі розшукі,,,,
Набуу щє раз с картонками?
мінесоту хочете?
27.01.2026 17:28 Ответить
Страшное... 🥺
27.01.2026 17:35 Ответить
доведете рижі сукі, що люди таки повитаскують стволи....
і тоді шанси зрівняються.
27.01.2026 23:34 Ответить
 
 