Российский командир пытает своих подчиненных: "Вот п#дары, бл#дь! Съ#баться хотели с позиции и не выполнять приказ нах#й"
В армии страны-агрессора продолжают процветать методы средневековых пыток и внесудебных расправ. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилось шокирующее видео, на котором российский офицер издевается над своими подчиненными, обвиняя их в побеге с позиций.
На кадрах зафиксированы два оккупанта, которых раздели и привязали к деревьям. Ситуация осложняется суровыми погодными условиями - на улице лежит снег и стоит мороз.
Детали "воспитательного процесса" оккупантов:
-
Пытки на холоде: Один из наказанных солдат привязан к дереву в вертикальном положении, другой - вверх ногами.
-
Нецензурная брань и обвинения: Российский командир, не сдерживаясь в выражениях, выкрикивает оскорбления в адрес подчиненных и обвиняет их в дезертирстве с поля боя.
-
Отношение к личному составу: Это видео является очередным доказательством того, что в российской армии полностью отсутствует уважение к человеческому достоинству, а "дисциплина" держится на страхе и пытках.
Подобные случаи внутренних расправ ("самосуда") становятся все более частыми в подразделениях РФ на фоне низкого морально-психологического состояния и массового нежелания оккупантов идти в "мясные штурмы".
Внимание! Ненормативная лексика!
так, були заград-загони та особісти, але ж прилюдно командири ось так НЕ знущались, бо знали, що одержать кулю в спину.
навіть вагнера одного разу своєму командиру колову сокирою відрубали.
ці "організми", бо інакше не назвеш напівздохлих фізично та абсолютно психічно деморалізованих потвор на відео, НЕ здатні до будь якого спротиву.
орко-орда хутіна це унікальна в історії "армія" - жодний якийсь деспот Навуходосор чи Ашурбаніпал не мав такого біологічного сміття.
військові історики будуть довго розбиратись та мусолити:
"що це було ?"
не знаю, який ідіот погодиться підписати контракт, якщо побачить це відео ?
хіба що зовсім кончений бомж-нарколага з вокзалу.
ці двоє схоже саме з таких.
Мабуть, з запаленням легень позиції краще тримаються.
чи то русня спереду,
чи то петров в спину лупане...
хочя в цьому разу я зовсім не проти...
уявіть собі шо вони з нашими роблять
молитеся що б він загиб в бою без кацапських знущянь..
Вони продали себе з потрохами і з того моменту, вже самі собі не належать.
Вони не люди, вони майно. Армійське майно. Як в бухгалтерії "малоцінка" яку списують відразу після видачі в користування.
Кацапська держава виконала свої зобов'язання -виплатила гроші, а ОЦІ не виконали своїх зобов'язань.
Вони вже померли, коли потрапили на передову, і вже списані, але не хочуть цього визнавати і ось прийшло покарання.
