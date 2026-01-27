Російський командир катує своїх підлеглих: "Вот п#дары, бл#дь! Съ#баться хотели с позиции и не выполнять приказ нах#й"
В армії країни-агресора продовжують процвітати методи середньовічних катувань та позасудових розправ. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явилося шокуюче відео, на якому російський офіцер знущається з власних підлеглих, звинувачуючи їх у втечі з позицій.
На кадрах зафіксовано двох окупантів, яких роздягли та прив’язали до дерев. Ситуація ускладнюється суворими погодними умовами - на вулиці сніг і мороз.
Деталі "виховного процесу" окупантів:
Тортури на холоді: Один із покараних солдатів прив’язаний до дерева у вертикальному положенні, інший - догори ногами.
Нецензурна лайка та звинувачення: Російський командир, не стримуючись у виразах, вигукує образи на адресу підлеглих та звинувачує їх у дезертирстві з поля бою.
Ставлення до особового складу: Це відео є черговим доказом того, що в російській армії повністю відсутня повага до людської гідності, а "дисципліна" тримається на страху та катуваннях.
Подібні випадки внутрішніх розправ ("самосуду") стають дедалі частішими в підрозділах РФ на тлі низького морально-психологічного стану та масового небажання окупантів йти у "м’ясні штурми".
Увага! Ненормативна лексика!
так, були заград-загони та особісти, але ж прилюдно командири ось так НЕ знущались, бо знали, що одержать кулю в спину.
навіть вагнера одного разу своєму командиру колову сокирою відрубали.
ці "організми", бо інакше не назвеш напівздохлих фізично та абсолютно психічно деморалізованих потвор на відео, НЕ здатні до будь якого спротиву.
орко-орда хутіна це унікальна в історії "армія" - жодний якийсь деспот Навуходосор чи Ашурбаніпал не мав такого біологічного сміття.
військові історики будуть довго розбиратись та мусолити:
"що це було ?"
не знаю, який ідіот погодиться підписати контракт, якщо побачить це відео ?
хіба що зовсім кончений бомж-нарколага з вокзалу.
ці двоє схоже саме з таких.
озвався пес-ухилянт викусуючи блохи на сраці
Мабуть, з запаленням легень позиції краще тримаються.
ну тада да, Берлін будеш штурмувати, уроде !
чи то русня спереду,
чи то петров в спину лупане...
Наследники дедывовали, пушкина и тургенева!!!!
хочя в цьому разу я зовсім не проти...
уявіть собі шо вони з нашими роблять
молитеся що б він загиб в бою без кацапських знущянь..
Вони продали себе з потрохами і з того моменту, вже самі собі не належать.
Вони не люди, вони майно. Армійське майно. Як в бухгалтерії "малоцінка" яку списують відразу після видачі в користування.
Кацапська держава виконала свої зобов'язання -виплатила гроші, а ОЦІ не виконали своїх зобов'язань.
Вони вже померли, коли потрапили на передову, і вже списані, але не хочуть цього визнавати і ось прийшло покарання.
Побільше б таких.
Слава ЗСУ!
всі знають де цукерман - не беруть
всі знають де баканов - не беруть
до сраці дверь ті всі розшукі,,,,
Набуу щє раз с картонками?
мінесоту хочете?
і тоді шанси зрівняються.