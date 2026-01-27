Російський командир катує своїх підлеглих: "Вот п#дары, бл#дь! Съ#баться хотели с позиции и не выполнять приказ нах#й"

В армії країни-агресора продовжують процвітати методи середньовічних катувань та позасудових розправ. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явилося шокуюче відео, на якому російський офіцер знущається з власних підлеглих, звинувачуючи їх у втечі з позицій.

На кадрах зафіксовано двох окупантів, яких роздягли та прив’язали до дерев. Ситуація ускладнюється суворими погодними умовами - на вулиці сніг і мороз.

Деталі "виховного процесу" окупантів:

Тортури на холоді: Один із покараних солдатів прив’язаний до дерева у вертикальному положенні, інший - догори ногами.

Нецензурна лайка та звинувачення: Російський командир, не стримуючись у виразах, вигукує образи на адресу підлеглих та звинувачує їх у дезертирстві з поля бою.

Ставлення до особового складу: Це відео є черговим доказом того, що в російській армії повністю відсутня повага до людської гідності, а "дисципліна" тримається на страху та катуваннях.

Подібні випадки внутрішніх розправ ("самосуду") стають дедалі частішими в підрозділах РФ на тлі низького морально-психологічного стану та масового небажання окупантів йти у "м’ясні штурми".

