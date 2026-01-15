12 153 56
Командир армії РФ роздає тумаків підлеглим та мотивує їх до бою: "Вам п#зда! Мы сами вас птичками закидаем! Встали, побежали нах#й!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому російський командир б'є та знущається над трьома своїми підлеглими.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, у такий спосіб він мотивує штурмовиків до бою. На записі видно, трьох окупантів, які сидять на землі. Їхніх командир усяляко погрожує їм. Зокрема обіцяє розстріляти чи "закидать птичками".
Увага! Нецензурна лексика!
Вони думають що якщо лизатимуть кацапську задницю , то кацапи їх пожаліють .
а частина - смотрящіє за бидлом.
нквд як було,так і залишилось.
Хто не бухає,той іде в "органи",
а залежні відкидують копита в 50 років.
ми знайдемо, де дрони прилаштувати
нам шо, шкода?
розстрілюй цих хандонів на місці нафуй!
тобі нових таких привезуть - тих теж розстрілюй на місці!
нам менше пташок тре витрачати..
багато було різних ньюансів
Контракт є контракт.
*****@ чи не *****@ але основне що дієва
совок ?так совок але дає який не який результат
яка альтернатива? важко відповісти коли 2млн.чоловіків призовного віку в розшуку(((
а може для них і потрібна така мотивація?
Починає щось відповідати ...
-Закрой *****о
- Вы чего молчите ?
- Я сказал закрой *****о
- Чего молчите ?
А тут вже розповідають про "те це ке". Вся ця бусіфікація в Україну прийшла із "днр" (ви що не пам'таєте скільки було цього відео?) , а в "днр" -з рф. На Північному Кавказі і зараз йде така сама бусіфікація. Тобто копиювали бусіфікацію з рф.