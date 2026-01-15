Командир армії РФ роздає тумаків підлеглим та мотивує їх до бою: "Вам п#зда! Мы сами вас птичками закидаем! Встали, побежали нах#й!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому російський командир б'є та знущається над трьома своїми підлеглими.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, у такий спосіб він мотивує штурмовиків до бою. На записі видно, трьох окупантів, які сидять на землі. Їхніх командир усяляко погрожує їм. Зокрема обіцяє розстріляти чи "закидать птичками".

Увага! Нецензурна лексика!

