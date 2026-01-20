ЗМІ встановили російських хірургів, які випалили "Слава России" на тілі українського полоненого

Напис "Слава России" та літеру Z на тілі українського військовополоненого Андрія Переверзєва зробили під час операції у найбільшій лікарні Донбасу –– "Донецькому клінічному територіальному медичному об’єднанні" (ДОКТМО). Залишити цей напис могли російські хірурги з так званої групи "Друзі медицини Донбасу".

Про це йдеться у розслідуванні проєкту "Схеми" (Радіо Свобода), передає Цензор.НЕТ.

Що встановили журналісти?

Так, цей напис на животі українського захисника зробили 24 лютого 2024 року під час операції російські хірурги. Йдеться про лікарів Андрія Крячка та Юрія Кузнєцова, які разом працюють в одній лікарні Краснодару, але з початку повномасштабного вторгнення регулярно навідуються до ДОКТМО, привозять гуманітарну допомогу та проводять операції.

Ініціатором створення групи "Друзі медицини Донбасу" є московський хірург, депутат Держдуми РФ від "Єдиної Росії" Бадма Башанкаєв, який також приїжджає до донецької лікарні оперувати.

Хронологія подій

Улітку 2025 року в українських та світових медіа з’явилося фото із зображенням випалених на животі колишнього українського бранця напису "Слава России" та пропагандистського символу армії РФ – літери Z.

У розслідуванні журналісти відтворили хронологію подій: зокрема, у лютому 2024 року на Донеччині військовослужбовець 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Андрій Переверзєв дістав поранення та потрапив у полон, представники угруповання "ДНР" вивезли його до окупованого Донецька.

Після ув’язнення у підвалі бійця з важкими травмами привезли до медустанови, де йому зробили першу операцію. Проросійський напис Переверзєв помітив на животі тільки за декілька днів, коли трохи відновився, йдеться у розслідуванні "Схем".

Андрій Переверзєв

В іншій лікарні Донецька, куди бійця перевезли згодом, медсестри між собою говорили, що основну операцію йому проводив російський лікар. І, найімовірніше, це був за фахом абдомінальний хірург (оперує органи черевної порожнини – ред.) – таку думку в інтерв’ю "Схемам" озвучив український медик, який допомагає Переверзєву позбутись випаленого напису.

За його словами, напис зроблений з правої сторони, з якої працює зазвичай головний оперуючий хірург, і спеціальним медичним інструментом. Також деякі колишні медики ДОКТМО, з якими поговорили журналісти, вважають, що донецькі лікарі навряд би пішли на такий вчинок.

"Друзі медицини Донбасу"

Журналісти з’ясували, що російські медики з’явилися у донецькій лікарні вже у перші тижні повномасштабного вторгнення – зокрема, на постійній основі почала працювати група з двох десятків російських лікарів під назвою "Друзі медицини Донбасу". Ініціатор її створення –– московський хірург Бадма Башанкаєв, депутат "Єдиної Росії" від Калмикії у Держдумі.

Башанкаєв перебуває під санкціями як в Україні, так і у світі – зокрема, США, ЄС, Великобританії. В Україні проти нього у 2022 році відкрили справу – за посягання на територіальну цілісність, повідомили про підозру та оголосили у розшук.

У пості, опублікованому 24 лютого 2024 року, Башанкаєв згадав краснодарських лікарів, перепостив фото з поїздки зі сторінки Юрія Кузнєцова. На них він та Крячко розвантажують авто з так званою "гуманітарною допомогою" біля хірургічного корпусу.

Того року 24 лютого припало на суботу, вихідний день, звертають увагу в розслідуванні журналісти. На одній зі світлин Кузнєцова та Крячка, зробленій в кабінеті на той момент заступника директора лікарні Івана Плахотнікова, видно календар із позначкою.

Схоже, це субота, і ймовірно, 24 лютого 2024 року, йдеться у розслідуванні журналістів.

В інтерв’ю "Схемам" Андрій Переверзєв зазначив, що про знущальний напис знала вся донецька лікарня, тому в розслідуванні журналісти також називають імена місцевих медиків, які могли бути присутніми під час операції військового або очолювали відділення донецької лікарні, де він утримувався. Це, зокрема, завідувачі двох хірургічних відділень, урологічного, реанімаційного та проктологічного, а також керівництво ДОКТМО.

В Офісі генпрокурора "Схемам" повідомили, що "розпочате кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження щодо Андрія Переверзєва", за статтею 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).