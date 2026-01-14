Із закатованим у російському полоні офіцером морської піхоти Богданом Усенком прощатимуться у Черкасах
У Черкасах відбудеться прощання з офіцером морської піхоти Богданом Усенком, якого закатували у російському полоні, повідомляє Цензор. НЕТ з посиланням на Суспільне. Черкаси.
Чин похорону відбудеться 16 січня, повідомила у фейсбуці дружина загиблого Марина Усенко.
"18 вересня мені офіційно повідомили те, від чого зупинилося серце. У серпні, в межах репарацій, були отримані останки тіла з прізвищем Усенко. ДНК-експертиза показала збіг. І цього ж дня я почула дату, яка тепер викарбувана в моїй пам’яті назавжди:
Квітень 2025 — день, коли в полоні загинув мій чоловік, Богдан (закатували, вбили).
Я не прийняла цього.
Я відмовлялася вірити.
Я кричала всередині й чіплялася за кожен шанс, бо доки є бодай крихта надії — Я не маю права здатися.
Я вимагала повторних ДНК-експертиз. Я замовила незалежну експертизу в інституті Бакаріуса. Я боролася не за папери — я боролася за життя людини, яку кохаю більше за себе.
Але правда знову і знову наздоганяла.
Усі експертизи підтвердили одне:
отримані останки — це мій Богдан.
Це не просто горе.
Це тиша після вибуху.
Це життя, яке більше ніколи не буде таким, як раніше.
Моя боротьба за визволення чоловіка з полону завершена. Вона тривала роками віри, болю й молитви. Я вірила до кінця. Але цей кінець — не той, на який я чекала.
Кримінальне провадження буде закрито. Ми готуємося до поховання. Я готуюся попрощатися з людиною, з якою планувала прожити життя", - написала дружина у Фейсбук.
У коментарі Суспільному Марина Усенко розповіла, що її чоловік загинув у російському полоні у квітні 2025 року:
"Він — офіцер морської піхоти, потрапив в полон у Маріуполі, тримався в полоні три роки, загинув у квітні 2025. Його закатували, вбили, останки довели до скелетизації, тобто опізнати людину там взагалі немає з чого. Скелет сам понівечений, тобто вирізана грудна клітина, ребра поломані, стирчать у різні сторони, череп відділений від тіла, зуби — частина на черепі, частина просто в мішку. На жаль, немає з чого робити опізнання, навіть особисті речі, які йому належать, вони не його, тобто там просто випадкові речі були покладені".
Попрощатися із полеглим морпіхом можна у п'ятницю, 16 січня, о 10:30 у Свято-Михайлівському кафедральному гарнізонному соборі в Черкасах.
Поховають морпіха на Алеї Героїв у Черкасах, додала Марина Усенко.
Ніякого бога немає! Немає ні раю, ні аду...
Є тільки люди і нелюди, і тільки люди можуть помститися московитам!
Тільки люди, а не якісь міфічний персонаж із книжки...
Простіть нас...
❤️🖤💙💛
Герою Слава !
співчуття рідним...
кримінальну справу закрито ?
вбивць офіцера Богдана Усенко встановлено і вони покарані ?
е, ні !!!!
ця і всі інші справи по вбивству наших військовополонених будуть закриті тільки тоді, коли їх вбивці будуть страчені !
якщо не вони, то їх діти та онуки.
це помста доки існують кацапи !
"Подяка" нашому великому лідеру за здачу півдня і за війну загалом.
Ненавиджу зекодло і 12.5 мільйонів тих, яким хотілось поржати.
Царство небесне і вічний спокій Герою!🙏😢💔🇺🇦
Щирі співчуття дружині і близьким .