Із закатованим у російському полоні офіцером морської піхоти Богданом Усенком прощатимуться у Черкасах

У Черкасах відбудеться прощання з офіцером морської піхоти Богданом Усенком, якого закатували у російському полоні, повідомляє Цензор. НЕТ з посиланням на Суспільне. Черкаси.

богдан,усенко

Чин похорону відбудеться 16 січня, повідомила у фейсбуці дружина загиблого Марина Усенко.

"18 вересня мені офіційно повідомили те, від чого зупинилося серце. У серпні, в межах репарацій, були отримані останки тіла з прізвищем Усенко. ДНК-експертиза показала збіг. І цього ж дня я почула дату, яка тепер викарбувана в моїй пам’яті назавжди:

Квітень 2025 — день, коли в полоні загинув мій чоловік, Богдан (закатували, вбили).

Я не прийняла цього.

Я відмовлялася вірити.

Я кричала всередині й чіплялася за кожен шанс, бо доки є бодай крихта надії — Я не маю права здатися.

Я вимагала повторних ДНК-експертиз. Я замовила незалежну експертизу в інституті Бакаріуса. Я боролася не за папери — я боролася за життя людини, яку кохаю більше за себе.

Але правда знову і знову наздоганяла.

Усі експертизи підтвердили одне:

отримані останки — це мій Богдан.

Це не просто горе.

Це тиша після вибуху.

Це життя, яке більше ніколи не буде таким, як раніше.

Моя боротьба за визволення чоловіка з полону завершена. Вона тривала роками віри, болю й молитви. Я вірила до кінця. Але цей кінець — не той, на який я чекала.

Кримінальне провадження буде закрито. Ми готуємося до поховання. Я готуюся попрощатися з людиною, з якою планувала прожити життя", - написала дружина у Фейсбук.

У коментарі Суспільному Марина Усенко розповіла, що її чоловік загинув у російському полоні у квітні 2025 року:

"Він — офіцер морської піхоти, потрапив в полон у Маріуполі, тримався в полоні три роки, загинув у квітні 2025. Його закатували, вбили, останки довели до скелетизації, тобто опізнати людину там взагалі немає з чого. Скелет сам понівечений, тобто вирізана грудна клітина, ребра поломані, стирчать у різні сторони, череп відділений від тіла, зуби — частина на черепі, частина просто в мішку. На жаль, немає з чого робити опізнання, навіть особисті речі, які йому належать, вони не його, тобто там просто випадкові речі були покладені".

Попрощатися із полеглим морпіхом можна у п'ятницю, 16 січня, о 10:30 у Свято-Михайлівському кафедральному гарнізонному соборі в Черкасах.

Поховають морпіха на Алеї Героїв у Черкасах, додала Марина Усенко.

полон похорон катування
Правила форума
Господи, вчини з убивцями свою справедливу волю!!!!
14.01.2026 14:59 Відповісти
Досить просити того кого нема!
Ніякого бога немає! Немає ні раю, ні аду...
Є тільки люди і нелюди, і тільки люди можуть помститися московитам!
Тільки люди, а не якісь міфічний персонаж із книжки...
14.01.2026 16:52 Відповісти
Вічна пам ять загиблим героям. Не пробачимо.
14.01.2026 15:19 Відповісти
14.01.2026 15:34 Відповісти
Вічна Пам'ять і Слава Герою! Щирі співчуття рідним...
Простіть нас...
❤️🖤💙💛
14.01.2026 15:47 Відповісти
❤️✝
14.01.2026 15:54 Відповісти
Що дивує ,після всього є велика кїлькість громадян України ,які продовжують любити кацапський язик і що головне в столиці країни переважна більшість навіть не збирається відмовлятись від кацапщини,продовжують зневажати українську мову .Таке враження ,що ще недостатньо кацапи принесли горя і біди жителям України.
14.01.2026 15:58 Відповісти
Объясняю, таким тупицам, как "вiктор л". Мне 70 лет, я из Сумской области, мне до границы с РФ 15км. Всю жизнь с рождения говорю по-русски. Переучиваться уже поздно, а не потому, что я "знэважаю" украинский язык. Горе и беду приносят Украине как раз такие олухи, как ты, которые ломают людей через колено. Кстати, я украинский язык знаю лучше покойной Фарион, но из-за таких, как ты, дебилов, которые верещат " а ну, украiнською!" переходить на мову не собираюсь.
14.01.2026 18:53 Відповісти
Мені вас шкода ,вік не додав вам ні мудрості ні інтелекту,ви як були кацапкою ,так нею і помрете.
14.01.2026 21:52 Відповісти
Я была и остаюсь честным и порядочным человеком. А быдло любой национальности остаётся быдлом. Так им и помрёшь.
16.01.2026 22:13 Відповісти
Чесні та порядочні люди не ображають інших людей ,не називають їх бидлом, олухами ,тупіцами, дебілами і тд. лише тому ,що в них є іх власна точка зору ,а капаський язик ,це язик тих хто зараз систематично вбиває громадян україни , продовжуйте і далі любити язик вбивць і дикунів.
17.01.2026 10:00 Відповісти
Я допускаю, что у тебя есть власна точка зору, но почему ты и такие, как ты, навязываете эту свою точку зору другим людям, да ещё в такой агрессивной форме. А когда получаете ответку аналогичную, верещите от возмущения "а нас за шо?"
18.01.2026 05:46 Відповісти
Ещё Раневская говорила, что лучше быть честным хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной сволочью.
18.01.2026 05:50 Відповісти
шо значить Переучиваться уже поздно і Кстати, я украинский язык знаю лучше покойной Фарион?
15.01.2026 00:54 Відповісти
Не так выразилась: перестраиваться поздно.Так устроит?
16.01.2026 22:11 Відповісти
та нє устроїт. якщо ви справді знаєте укр мову краще за Фаріон, то гріх тоді вам розмовляти/писати касапською.
16.01.2026 22:41 Відповісти
Я пользуюсь русским языком, потому что с рождения им разговариваю и мне удобно на нём говорить. Я пользуюсь советской мебелью в квартире, потому что она стоит как новая и ещё сто лет будет стоять, я пользуюсь квартирой и образованием, которые получила ещё в Союзе. Я многим пользуюсь ещё советским. Как и вы, но в отличие от вас я это всё ценю и не собираюсь от этого всего отказываться. А вы-предатели, лицемеры и двуличники.А на кухне, наверняка, ещё советской чугунной сковородкой пользуетесь и кастрюлей, которую вы на голову напялили. Песни и фильмы в интернете тоже слушаете и смотрите, только в наушниках, чтобы не спалиться перед соседями, которые могут на вас кляузу в СБУ настрочить. Вот так вы и живёте.Ни себе, ни людям.
18.01.2026 05:41 Відповісти
речі, посуд, фільми, меблі із совкових часів не варто ставити в один ряд із мовою. якщо ви знаєте досконало укр мову і в той же час користуєтесь мовою кацапською, то це означає виключно одне, що вам плювати на Україну, на ідентичність. ви хочете себе і далі відчувати савєцкою гражданкаю. от якби ви не знали українську мову, то тоді так, у 70 років вивчати її уже якось не то... і коли подібні речі про какая разніца на каком язике гаваріть публічно заявлють, то там, на болотах, путєн все більше думає, що у нього місія - прийти в Україну на танках і захистити всіх тих савєцкіх граждан. бо сьогодні у вас какая разніца, а у 14-му році такі як ви виходили на вулиці і репетували путєн ввіді вайска, защіті, прітісняют, заставляют на украіском гаваріть, а я хачу гаваріть па-рускі. та ще й махали тріколорами лапотними. от путєн і прийшов. а якби тоді в 14-му році на Донбасі і в Криму оці манкурти/маргінали не виходили би на вулиці із тими тріколорами і не зверталися би до путєна, більше того вломили би люлєй отим заїжджим кацапським гастрольорам із Бєлгорода, Ростова, Краснодара, то з ймовірністю 99% зараз війни би не було. ху йло від злості давило турецькі помідори в отмєстку за те, що турки грохнули його літака, то так само від злості перекривало би газ Україні. коли ціла країна гуртом не приймає путєна і його рускій мір, то тоді туди лізти відкрито на танках його насаджувати путєн би точно не насмілився, інша справа коли його закликають на рускам язикє прийти на танках і асвабадіть от прітіснєній біндєровцамі, то тоді так, він точно прийде "асвабаждать".
18.01.2026 07:07 Відповісти
К сожалению, дискуссии у нас с вами не получится.Мы с вами находимся в неравноправном положении. Я, в отличие от вас, не могу открыто высказать свою точку зрения. Потому что у нам самое демократическое и правовое государство. У нас есть такие бравые парни, как Стерненко, Карась и покойный уже Демьян Ганул. Они убивают, как Стерненко-пырнул ножом, потом догнал и добил. Это самый у них гуманный способ убийства. А меня и догонять не надо. Я никуда не убегу. А наш спор разрешится сам собой. Наши косточки будут гнить в земельке, а по нашей земле будут ходить трудолюбивые китайчата. Или мудрые евреи. И говорить по-китайски. Или на иврите.А вашу мову и мой язык никто уже знать не будет.
18.01.2026 07:30 Відповісти
ну так якого куя кацапи сюди приперлись на танках?
18.01.2026 10:58 Відповісти
@ осфабаждать/по -путлеровски @ таких латентных ссср/кацапо/ дэбилов как "панченко"....
20.01.2026 21:56 Відповісти
Герою Воїну Козаку Богдану Слава !!! 🙏 😢 🇺🇦
14.01.2026 16:12 Відповісти
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним...

кримінальну справу закрито ?
вбивць офіцера Богдана Усенко встановлено і вони покарані ?
е, ні !!!!
ця і всі інші справи по вбивству наших військовополонених будуть закриті тільки тоді, коли їх вбивці будуть страчені !
якщо не вони, то їх діти та онуки.
це помста доки існують кацапи !

.
14.01.2026 16:30 Відповісти
Господи, який жах! Скільки ж їх закатованих, скалічених, - уже не злічити.
"Подяка" нашому великому лідеру за здачу півдня і за війну загалом.
Ненавиджу зекодло і 12.5 мільйонів тих, яким хотілось поржати.
Царство небесне і вічний спокій Герою!🙏😢💔🇺🇦
14.01.2026 16:44 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
14.01.2026 17:14 Відповісти
Вічна пам'ять Герою .
Щирі співчуття дружині і близьким .
14.01.2026 20:24 Відповісти
Горе сім"ї... співчуваю. Горе всій Україні...
14.01.2026 22:25 Відповісти
 
 