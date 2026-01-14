Із закатованим у російському полоні офіцером морської піхоти Богданом Усенком прощатимуться у Черкасах

У Черкасах відбудеться прощання з офіцером морської піхоти Богданом Усенком, якого закатували у російському полоні, повідомляє Цензор. НЕТ з посиланням на Суспільне. Черкаси.

Чин похорону відбудеться 16 січня, повідомила у фейсбуці дружина загиблого Марина Усенко.

"18 вересня мені офіційно повідомили те, від чого зупинилося серце. У серпні, в межах репарацій, були отримані останки тіла з прізвищем Усенко. ДНК-експертиза показала збіг. І цього ж дня я почула дату, яка тепер викарбувана в моїй пам’яті назавжди:

Квітень 2025 — день, коли в полоні загинув мій чоловік, Богдан (закатували, вбили).

Я не прийняла цього.

Я відмовлялася вірити.

Я кричала всередині й чіплялася за кожен шанс, бо доки є бодай крихта надії — Я не маю права здатися.

Я вимагала повторних ДНК-експертиз. Я замовила незалежну експертизу в інституті Бакаріуса. Я боролася не за папери — я боролася за життя людини, яку кохаю більше за себе.

Але правда знову і знову наздоганяла.

Усі експертизи підтвердили одне:

отримані останки — це мій Богдан.

Це не просто горе.

Це тиша після вибуху.

Це життя, яке більше ніколи не буде таким, як раніше.

Моя боротьба за визволення чоловіка з полону завершена. Вона тривала роками віри, болю й молитви. Я вірила до кінця. Але цей кінець — не той, на який я чекала.

Кримінальне провадження буде закрито. Ми готуємося до поховання. Я готуюся попрощатися з людиною, з якою планувала прожити життя", - написала дружина у Фейсбук.

У коментарі Суспільному Марина Усенко розповіла, що її чоловік загинув у російському полоні у квітні 2025 року:

"Він — офіцер морської піхоти, потрапив в полон у Маріуполі, тримався в полоні три роки, загинув у квітні 2025. Його закатували, вбили, останки довели до скелетизації, тобто опізнати людину там взагалі немає з чого. Скелет сам понівечений, тобто вирізана грудна клітина, ребра поломані, стирчать у різні сторони, череп відділений від тіла, зуби — частина на черепі, частина просто в мішку. На жаль, немає з чого робити опізнання, навіть особисті речі, які йому належать, вони не його, тобто там просто випадкові речі були покладені".

Попрощатися із полеглим морпіхом можна у п'ятницю, 16 січня, о 10:30 у Свято-Михайлівському кафедральному гарнізонному соборі в Черкасах.

Поховають морпіха на Алеї Героїв у Черкасах, додала Марина Усенко.