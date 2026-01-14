РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11721 посетитель онлайн
Новости
3 136 8

С замученным в российском плену офицером морской пехоты Богданом Усенко будут прощаться в Черкассах

В Черкассах состоится прощание с офицером морской пехоты Богданом Усенко, которого замучили в российском плену, сообщает Цензор. НЕТ со ссылкой на Суспільне. Черкаси.

богдан,усенко

Похороны состоятся 16 января, сообщила в Facebook жена погибшего Марина Усенко.

"18 сентября мне официально сообщили то, от чего остановилось сердце. В августе, в рамках репараций, были получены останки тела с фамилией Усенко. ДНК-экспертиза показала совпадение. И в этот же день я услышала дату, которая теперь высечена в моей памяти навсегда:

Апрель 2025 года — день, когда в плену погиб мой муж, Богдан (замучили, убили).

Я не приняла этого.

Я отказывалась верить.

Я кричала внутри и цеплялась за каждый шанс, потому что пока есть хоть крошка надежды — я не имею права сдаваться.

Я требовала повторных ДНК-экспертиз. Я заказала независимую экспертизу в институте Бакариуса. Я боролась не за бумаги — я боролась за жизнь человека, которого люблю больше себя.

Но правда снова и снова настигала.

Все экспертизы подтвердили одно:

полученные останки — это мой Богдан.

Это не просто горе.

Это тишина после взрыва.

Это жизнь, которая больше никогда не будет такой, как раньше.

Моя борьба за освобождение мужа из плена завершена. Она длилась годами веры, боли и молитвы. Я верила до конца. Но этот конец — не тот, которого я ждала.

Уголовное производство будет закрыто. Мы готовимся к похоронам. Я готовлюсь попрощаться с человеком, с которым планировала прожить жизнь", — написала жена в Фейсбуке.

В комментарии Суспільному Марина Усенко рассказала, что ее муж погиб в российском плену в апреле 2025 года:

"Он — офицер морской пехоты, попал в плен в Мариуполе, пробыл в плену три года, погиб в апреле 2025 года. Его замучили, убили, останки довели до скелетизации, то есть опознать человека там вообще не из чего. Скелет сам изуродован, то есть вырезана грудная клетка, ребра сломаны, торчат в разные стороны, череп отделен от тела, зубы — часть на черепе, часть просто в мешке. К сожалению, нет из чего делать опознание, даже личные вещи, которые ему принадлежат, они не его, то есть там просто случайные вещи были положены".

Проститься с погибшим морпехом можно в пятницу, 16 января, в 10:30 в Свято-Михайловском кафедральном гарнизонном соборе в Черкассах.

Похоронят морпеха на Аллее Героев в Черкассах, добавила Марина Усенко.

Автор: 

плен (2738) похороны (1547) пытки (897)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вічна слава Герою !

і не забуваємо яка Оманська Гнида здала на катування в полон таких як він в Маріуполі
показать весь комментарий
14.01.2026 14:58 Ответить
Господи, вчини з убивцями свою справедливу волю!!!!
показать весь комментарий
14.01.2026 14:59 Ответить
Вічна пам ять загиблим героям. Не пробачимо.
показать весь комментарий
14.01.2026 15:19 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2026 15:34 Ответить
Вічна Пам'ять і Слава Герою! Щирі співчуття рідним...
Простіть нас...
❤️🖤💙💛
показать весь комментарий
14.01.2026 15:47 Ответить
❤️✝
показать весь комментарий
14.01.2026 15:54 Ответить
Що дивує ,після всього є велика кїлькість громадян України ,які продовжують любити кацапський язик і що головне в столиці країни переважна більшість навіть не збирається відмовлятись від кацапщини,продовжують зневажати українську мову .Таке враження ,що ще недостатньо кацапи принесли горя і біди жителям України.
показать весь комментарий
14.01.2026 15:58 Ответить
Герою Воїну Козаку Богдану Слава !!! 🙏 😢 🇺🇦
показать весь комментарий
14.01.2026 16:12 Ответить
 
 