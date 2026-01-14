С замученным в российском плену офицером морской пехоты Богданом Усенко будут прощаться в Черкассах

В Черкассах состоится прощание с офицером морской пехоты Богданом Усенко, которого замучили в российском плену, сообщает Цензор. НЕТ со ссылкой на Суспільне. Черкаси.

Похороны состоятся 16 января, сообщила в Facebook жена погибшего Марина Усенко.

"18 сентября мне официально сообщили то, от чего остановилось сердце. В августе, в рамках репараций, были получены останки тела с фамилией Усенко. ДНК-экспертиза показала совпадение. И в этот же день я услышала дату, которая теперь высечена в моей памяти навсегда:

Апрель 2025 года — день, когда в плену погиб мой муж, Богдан (замучили, убили).

Я не приняла этого.

Я отказывалась верить.

Я кричала внутри и цеплялась за каждый шанс, потому что пока есть хоть крошка надежды — я не имею права сдаваться.

Я требовала повторных ДНК-экспертиз. Я заказала независимую экспертизу в институте Бакариуса. Я боролась не за бумаги — я боролась за жизнь человека, которого люблю больше себя.

Но правда снова и снова настигала.

Все экспертизы подтвердили одно:

полученные останки — это мой Богдан.

Это не просто горе.

Это тишина после взрыва.

Это жизнь, которая больше никогда не будет такой, как раньше.

Моя борьба за освобождение мужа из плена завершена. Она длилась годами веры, боли и молитвы. Я верила до конца. Но этот конец — не тот, которого я ждала.

Уголовное производство будет закрыто. Мы готовимся к похоронам. Я готовлюсь попрощаться с человеком, с которым планировала прожить жизнь", — написала жена в Фейсбуке.

В комментарии Суспільному Марина Усенко рассказала, что ее муж погиб в российском плену в апреле 2025 года:

"Он — офицер морской пехоты, попал в плен в Мариуполе, пробыл в плену три года, погиб в апреле 2025 года. Его замучили, убили, останки довели до скелетизации, то есть опознать человека там вообще не из чего. Скелет сам изуродован, то есть вырезана грудная клетка, ребра сломаны, торчат в разные стороны, череп отделен от тела, зубы — часть на черепе, часть просто в мешке. К сожалению, нет из чего делать опознание, даже личные вещи, которые ему принадлежат, они не его, то есть там просто случайные вещи были положены".

Проститься с погибшим морпехом можно в пятницу, 16 января, в 10:30 в Свято-Михайловском кафедральном гарнизонном соборе в Черкассах.

Похоронят морпеха на Аллее Героев в Черкассах, добавила Марина Усенко.