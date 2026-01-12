Обвинувачений у злочинах в Ірпені полковник РФ Карасьов отримав посаду в мерії Самари

У російській Самарі заступником мера призначили 43-річного полковника Сергія Карасьова — учасника війни проти України та кавалера кількох російських орденів, якого українські правоохоронці обвинувачують у скоєнні воєнних злочинів під час окупації Київщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті російської програми перепідготовки учасників війни в Україні у чиновників "Время героев", передає місцева служба Радіо Свобода.

Звинувачений у скоєнні воєнних злочинів в Україні

У 2023 році Офіс генерального прокурора України звинуватив Карасьова в скоєнні воєнних злочинів у ході вторгнення, увагу на це звернуло російське видання "7x7".

У публікації української прокуратури ім’я Карасьова не називалося, проте у вересні 2025 року британська газета The Sunday Time розкрила його особу. У матеріалах Офісу генпрокурора обвинувачений військовий згадується як командир 31-ї десантно-штурмової бригади. Карасьов очолив цю бригаду незадовго до вторгнення в Україну 2022 року.

За версією українського слідства, в 2022 році Карасьов застрелив мешканця окупованого Ірпеня через відсутність документів, а також побив пенсіонерку, вирвавши їй шматок волосся та вибивши зуби прикладом автомата. Сам Карасьов звинувачення не коментував.

Що робитиме на посаді

На сайті "Время героев" йдеться, що Карасьов на новій посаді "вирішуватиме завдання, пов’язані з підтримкою бійців, ветеранів СВО (повномасштабної війни проти України – ред.) та їхніх сімей".

Там же йдеться, що інші учасники програми також обійняли нові посади, серед них – повноважний представник президента в Уральському федеральному окрузі Артем Жога, голова Тамбовської області Євген Первищов, сенатор Російської Федерації Олексій Кондратьєв та голова дитячо-юнацького "Движения Первых" Артур Орлов.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення зареєстровано понад 190 тисяч воєнних злочинів, учинених представниками держави-агресора. Повідомлено про підозру 1 029 військовим рф, 747 обвинувальних актів направлено до суду, а 206 осіб уже засуджено