У 2025 році ДБР направило до суду понад 7,4 тисячі обвинувальних актів. ІНФОГРАФІКА
Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу з викриття корупційних та службових злочинів, забезпечуючи невідворотність покарання для посадовців, правоохоронців та інших осіб, причетних до протиправних дій.
У 2025 році за матеріалами розслідувань ДБР до суду було скеровано 7 420 обвинувальних актів щодо 7 901 особи, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Серед осіб, стосовно яких обвинувальні акти скеровано до суду:
- 3 посадовці категорії "А";
- 6 народних депутатів України;
- 5 колишніх членів Кабінету Міністрів;
- 25 суддів;
- 1 496 правоохоронців;
- 45 працівники податкових органів;
- 74 митники;
- 127 працівників Державної кримінально-виконавчої служби;
- 131 працівник Державної лісової охорони;
- 65 працівників органів і підрозділів цивільного захисту;
- інші службові особи, які є суб’єктами підслідності ДБР.
Також у 2025 році працівники ДБР повідомили про підозру 21 513 фігурантам розслідувань та затримали 2017 осіб.
ДБР продовжує активізувати роботу у ключових напрямах: протидія корупції в органах державної влади та правоохоронних структурах, документування воєнних злочинів, виявлення зловживань у сфері оборони, у ТЦК, а також очищення судової системи від недоброчесних посадовців.
З початку повномасштабного вторгнення Росії Бюро розслідує 2 890 кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки держави.
Майже 300 000 "розслідувань" у них. Нахіба ви такі потрібні?