У 2025 році ДБР направило до суду понад 7,4 тисячі обвинувальних актів. ІНФОГРАФІКА

Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу з викриття корупційних та службових злочинів, забезпечуючи невідворотність покарання для посадовців, правоохоронців та інших осіб, причетних до протиправних дій.

У 2025 році за матеріалами розслідувань ДБР до суду було скеровано 7 420 обвинувальних актів щодо 7 901 особи, передає Цензор.НЕТ.

Серед осіб, стосовно яких обвинувальні акти скеровано до суду:

3 посадовці категорії "А";

6 народних депутатів України;

5 колишніх членів Кабінету Міністрів;

25 суддів;

1 496 правоохоронців;

45 працівники податкових органів;

74 митники;

127 працівників Державної кримінально-виконавчої служби;

131 працівник Державної лісової охорони;

65 працівників органів і підрозділів цивільного захисту;

інші службові особи, які є суб’єктами підслідності ДБР.

Також у 2025 році працівники ДБР повідомили про підозру 21 513 фігурантам розслідувань та затримали 2017 осіб.

ДБР продовжує активізувати роботу у ключових напрямах: протидія корупції в органах державної влади та правоохоронних структурах, документування воєнних злочинів, виявлення зловживань у сфері оборони, у ТЦК, а також очищення судової системи від недоброчесних посадовців.

З початку повномасштабного вторгнення Росії Бюро розслідує 2 890 кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки держави.





