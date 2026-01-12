У 2025 році ДБР направило до суду понад 7,4 тисячі обвинувальних актів. ІНФОГРАФІКА

У 2025 році ДБР направило до суду понад 7,4 тисячі обвинувальних актів

Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу з викриття корупційних та службових злочинів, забезпечуючи невідворотність покарання для посадовців, правоохоронців та інших осіб, причетних до протиправних дій.

У 2025 році за матеріалами розслідувань ДБР до суду було скеровано 7 420 обвинувальних актів щодо 7 901 особи, передає Цензор.НЕТ.

Серед осіб, стосовно яких обвинувальні акти скеровано до суду:

  • 3 посадовці категорії "А";
  • 6 народних депутатів України;
  • 5 колишніх членів Кабінету Міністрів;
  • 25 суддів;
  • 1 496 правоохоронців;
  • 45 працівники податкових органів;
  • 74 митники;
  • 127 працівників Державної кримінально-виконавчої служби;
  • 131 працівник Державної лісової охорони;
  • 65 працівників органів і підрозділів цивільного захисту;
  • інші службові особи, які є суб’єктами підслідності ДБР.

Також у 2025 році працівники ДБР повідомили про підозру 21 513 фігурантам розслідувань та затримали 2017 осіб.

ДБР продовжує активізувати роботу у ключових напрямах: протидія корупції в органах державної влади та правоохоронних структурах, документування воєнних злочинів, виявлення зловживань у сфері оборони, у ТЦК, а також очищення судової системи від недоброчесних посадовців.

З початку повномасштабного вторгнення Росії Бюро розслідує 2 890 кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки держави.

Миндич на берегу Средиземного моря читает эту хрень и весело смеётся.
12.01.2026 10:30 Відповісти
Трутні, напишіть скільки злочинців реально отримали покарання.
Майже 300 000 "розслідувань" у них. Нахіба ви такі потрібні?
12.01.2026 10:32 Відповісти
ДБР це охранка Зеленського. Ніякого сенсу з них не буде.
12.01.2026 10:42 Відповісти
Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу з викриття корупційних та службових злочинів, забезпечуючи невідворотність покарання для посадовців, правоохоронців та інших осіб, причетних до протиправних дій. ВИРОКІВ НУЛЬЦІЛИХ КУЙ ДЕСЯТИХ
12.01.2026 11:24 Відповісти
**** з тих звинувачень? На передок їх без суда і слідства...
12.01.2026 17:36
 
 