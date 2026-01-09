Майже 3 млрд грн збитків: викрито масштабну схему в оборонних закупівлях, - Офіс Генпрокурора

Офіс Генерального прокурора спільно з ДБР викрили масштабну корупційну схему у сфері оборонних закупівель, пов’язану з постачанням непридатних мін та привласненням бюджетних коштів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у телеграм-каналі Офісу Генпрокурора України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Загальна сума завданих державі збитків, за попередніми підрахунками, становить 2,994 млрд гривень.

Контракти з Міноборони та непридатні боєприпаси

За даними слідства, приватна компанія уклала п’ять державних контрактів з Департаментом військово-технічної політики Міноборони, Агенцією оборонних закупівель та Командуванням Сил логістики ЗСУ на постачання мін різних типів.

Частину боєприпасів було фактично поставлено, однак судові експертизи встановили, що міни є непридатними для використання та небезпечними. За іншими контрактами постачання не відбулося взагалі, попри отримання значних сум авансових платежів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Незаконне збагачення на 17 млн грн: судитимуть ексначальника управління логістики ЗСУ, - ДБР

Слідство встановило, що:

571,3 млн грн становлять збитки від постачання непридатних мін;

2,423 млрд грн — збитки від можливого привласнення попередньої оплати.

Державні замовники вже подали позови до суду з вимогою стягнення коштів, штрафів і пені.

Співвиконавець та фіктивні роботи

У схемі також фігурує підприємство-співвиконавець, яке мало здійснювати спорядження боєприпасів вибуховою речовиною. На його рахунки було перераховано понад 120 млн грн авансів, однак роботи, за даними слідства, виконані не були, а претензійна робота з боку основного постачальника фактично не проводилась.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Збитки на понад 2 мільйони: БЕБ викрило порушення під час фінансування ліквідації шахт. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Непридатність боєприпасів підтверджується:

фізико-хімічними дослідженнями вибухової речовини;

матеріалами перевірок і випробувань;

висновком комплексної судової експертизи.

Зокрема, виявлено невідповідність технічним умовам, відмови ініціювання вибуху та недостатню кількість вибухової речовини в корпусах мін.

Окремо перевіряються факти можливого використання коштів авансу не за призначенням, їх спрямування на закупівлю обладнання, не пов’язаного з оборонними контрактами, та подальше відчуження цього майна на користь іншої комерційної структури.

Підозри та запобіжні заходи

У межах провадження повідомлено про підозру 10 особам, серед яких:

представники та керівництво компанії-постачальника;

працівники бухгалтерської служби;

керівник підприємства-співвиконавця;

службові особи військових представництв.

Чотирьох підозрюваних затримано. Підготовлено клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою із заставою від 100 до 500 млн грн.

Правоохоронці продовжують встановлювати повне коло причетних осіб, перевіряють роль посадовців у контролі якості та прийманні продукції, а також вживають заходів для відшкодування завданих державі збитків.