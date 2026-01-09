Майже 3 млрд грн збитків: викрито масштабну схему в оборонних закупівлях, - Офіс Генпрокурора
Офіс Генерального прокурора спільно з ДБР викрили масштабну корупційну схему у сфері оборонних закупівель, пов’язану з постачанням непридатних мін та привласненням бюджетних коштів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у телеграм-каналі Офісу Генпрокурора України.
Загальна сума завданих державі збитків, за попередніми підрахунками, становить 2,994 млрд гривень.
Контракти з Міноборони та непридатні боєприпаси
За даними слідства, приватна компанія уклала п’ять державних контрактів з Департаментом військово-технічної політики Міноборони, Агенцією оборонних закупівель та Командуванням Сил логістики ЗСУ на постачання мін різних типів.
Частину боєприпасів було фактично поставлено, однак судові експертизи встановили, що міни є непридатними для використання та небезпечними. За іншими контрактами постачання не відбулося взагалі, попри отримання значних сум авансових платежів.
Слідство встановило, що:
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571,3 млн грн становлять збитки від постачання непридатних мін;
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2,423 млрд грн — збитки від можливого привласнення попередньої оплати.
Державні замовники вже подали позови до суду з вимогою стягнення коштів, штрафів і пені.
Співвиконавець та фіктивні роботи
У схемі також фігурує підприємство-співвиконавець, яке мало здійснювати спорядження боєприпасів вибуховою речовиною. На його рахунки було перераховано понад 120 млн грн авансів, однак роботи, за даними слідства, виконані не були, а претензійна робота з боку основного постачальника фактично не проводилась.
Непридатність боєприпасів підтверджується:
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фізико-хімічними дослідженнями вибухової речовини;
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матеріалами перевірок і випробувань;
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висновком комплексної судової експертизи.
Зокрема, виявлено невідповідність технічним умовам, відмови ініціювання вибуху та недостатню кількість вибухової речовини в корпусах мін.
Окремо перевіряються факти можливого використання коштів авансу не за призначенням, їх спрямування на закупівлю обладнання, не пов’язаного з оборонними контрактами, та подальше відчуження цього майна на користь іншої комерційної структури.
Підозри та запобіжні заходи
У межах провадження повідомлено про підозру 10 особам, серед яких:
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представники та керівництво компанії-постачальника;
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працівники бухгалтерської служби;
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керівник підприємства-співвиконавця;
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службові особи військових представництв.
Чотирьох підозрюваних затримано. Підготовлено клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою із заставою від 100 до 500 млн грн.
Правоохоронці продовжують встановлювати повне коло причетних осіб, перевіряють роль посадовців у контролі якості та прийманні продукції, а також вживають заходів для відшкодування завданих державі збитків.
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Та про цю схему у ЗМІ ще ДВА РОКИ ТОМУ писали!