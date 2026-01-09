РУС
Почти 3 млрд грн убытков: раскрыта масштабная схема в оборонных закупках, - Офис Генпрокурора

Разоблачена коррупция в оборонных закупках: ущерб почти 3 млрд грн

Офис Генерального прокурора совместно с ГБР раскрыли масштабную коррупционную схему в сфере оборонных закупок, связанную с поставкой непригодных мин и присвоением бюджетных средств. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в телеграм-канале Офиса Генпрокурора Украины.

Общая сумма нанесенного государству ущерба, по предварительным подсчетам, составляет 2,994 млрд гривен.

Контракты с Минобороны и непригодные боеприпасы

По данным следствия, частная компания заключила пять государственных контрактов с Департаментом военно-технической политики Минобороны, Агентством оборонных закупок и Командованием Сил логистики ВСУ на поставку мин различных типов.

Часть боеприпасов была фактически поставлена, однако судебные экспертизы установили, что мины непригодны для использования и опасны. По другим контрактам поставки не состоялись вообще, несмотря на получение значительных сумм авансовых платежей.

Следствие установило, что:

  • 571,3 млн грн составляют убытки от поставки непригодных мин;

  • 2,423 млрд грн — убытки от возможного присвоения предоплаты.

Государственные заказчики уже подали иски в суд с требованием взыскания средств, штрафов и пени.

Соисполнитель и фиктивные работы

В схеме также фигурирует предприятие-соисполнитель, которое должно было осуществлять снаряжение боеприпасов взрывчатым веществом. На его счета было перечислено более 120 млн грн авансов, однако работы, по данным следствия, выполнены не были, а претензионная работа со стороны основного поставщика фактически не проводилась.

Непригодность боеприпасов подтверждается:

  • физико-химическими исследованиями взрывчатого вещества;

  • материалами проверок и испытаний;

  • заключением комплексной судебной экспертизы.

В частности, выявлено несоответствие техническим условиям, отказ инициирования взрыва и недостаточное количество взрывчатого вещества в корпусах мин.

Отдельно проверяются факты возможного использования средств аванса не по назначению, их направления на закупку оборудования, не связанного с оборонными контрактами, и дальнейшее отчуждение этого имущества в пользу другой коммерческой структуры.

Подозрения и меры пресечения

В рамках производства сообщено о подозрении 10 лицам, среди которых:

  • представители и руководство компании-поставщика;

  • работники бухгалтерской службы;

  • руководитель предприятия-соисполнителя;

  • должностные лица военных представительств.

Четверо подозреваемых задержаны. Подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом от 100 до 500 млн грн.

Правоохранители продолжают устанавливать полный круг причастных лиц, проверяют роль должностных лиц в контроле качества и приемке продукции, а также принимают меры для возмещения причиненного государству ущерба.

коррупция (8862) Минобороны (9722) ГБР (3344) Офис Генпрокурора (2882) мина (374)
Так це краплі в морі, якщо все сумувати що вкрали, то виходить ми могли би кредитувати країни а не вони нам.
Такі випадки давно необхідно інкременувати не з точки зору тільки вкрадених коштів, а як підрив обороноздатності і фактично державна зрада, там стаття важча і немає застави.
"викрито"... раптово!
Та про цю схему у ЗМІ ще ДВА РОКИ ТОМУ писали!
https://www.youtube.com/watch?v=kE_ELLyrTRY цікаве відео на схожу тему.
показать весь комментарий
09.01.2026 10:51 Ответить
Нічого нового в зеленому шапіто.
показать весь комментарий
09.01.2026 10:52 Ответить
Чому фактично, це і є державна зрада
показать весь комментарий
09.01.2026 11:01 Ответить
Так і є, а вони за завдану шкоду отримають максимум як той що вкрав пиво в магазині, хоча через їх дії загинуло багато військових та отримали складні поранення.
показать весь комментарий
09.01.2026 11:12 Ответить
І 100% нікого не покарають зелені ********, бо своїх неможна
показать весь комментарий
09.01.2026 10:54 Ответить
Який народ, навіть яке плем"я дикунів, терпіло би таку владу (таких вождів) що розкрадають свою Армію і тяжкий для країни час??? Це якесь прокляття на нашу Україну...
показать весь комментарий
09.01.2026 10:54 Ответить
Так цих дикунів повно навіть зараз, і що смішніше закликають на кордони 91 року, а самі криві, косі, поламані, клоуни.
показать весь комментарий
09.01.2026 10:57 Ответить
Де ж той гарант хєров?Якби органи юстиції і правопорядку кваліфікували ці злочини як зрада і диверсія під час воєнного стану,або керувались як Трамп тільки своєю мораллю та розумом то можна було б і розстріляти.Одні повинні,мало того, бути під кацапським обстрілами та ще й ризикувати життям при здійсненні пострілів,інші кармани набивати і наживатись на здоров'ї і людському житті та горі.Казав Мадяр,що "ми кров'ю пишемо все,нічого не забудемо",то дай всім воїнам вдачі і везіння і всім повернутись до мирного життя.
показать весь комментарий
09.01.2026 10:55 Ответить
Дайте здогадаюсь Хто?- Порошенко...
показать весь комментарий
09.01.2026 10:56 Ответить
Резніков чи Умєров?
А може Шмигаль вже встиг?
Кого треба приставити до стінки ?
показать весь комментарий
09.01.2026 10:58 Ответить
Их уже расстреляли по дороге в израиль?
показать весь комментарий
09.01.2026 10:59 Ответить
Тварини, хоча ні, тварини на таке не здатні, це москальски прихильники, мабуть родини вивезли за кордон, а це грабують на їхнє розкішне життя, до якого вони звикли в Україні. Всіх інвалідів яки це допустили на передову, а ціх на розмінування і запускати поперед саперів
показать весь комментарий
09.01.2026 11:00 Ответить
Що можна очікувати, якщо влада сама є дахом, для свавільників, корупціонерів і зрадників.
показать весь комментарий
09.01.2026 11:03 Ответить
Економіка, то економіка, але під час війни це називається саботаж, або зрада. А Малюк зі своїм СБУ де був?
показать весь комментарий
09.01.2026 11:10 Ответить
Чи комусь за це вирвали яйола ???
показать весь комментарий
09.01.2026 11:11 Ответить
Я думаю тут і зенітні ракети і установки, пішло по одному органу..
показать весь комментарий
09.01.2026 11:13 Ответить
Ніхто і ніколи не виграє торги чи не отримає контракт без одобрямса військових штабних щурів . І ба більше того , з них все починається і на них закінчується .
показать весь комментарий
09.01.2026 11:25 Ответить
Вообще-то там больше 120 млрд за 4 года. Только то, что известно.
показать весь комментарий
09.01.2026 11:35 Ответить
Не забуваймо сьогодні задонатити на ВСУ 10-20 гр. Хто скільки зможе.
показать весь комментарий
09.01.2026 11:39 Ответить
 
 