Почти 3 млрд грн убытков: раскрыта масштабная схема в оборонных закупках, - Офис Генпрокурора
Офис Генерального прокурора совместно с ГБР раскрыли масштабную коррупционную схему в сфере оборонных закупок, связанную с поставкой непригодных мин и присвоением бюджетных средств.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в телеграм-канале Офиса Генпрокурора Украины.
Общая сумма нанесенного государству ущерба, по предварительным подсчетам, составляет 2,994 млрд гривен.
Контракты с Минобороны и непригодные боеприпасы
По данным следствия, частная компания заключила пять государственных контрактов с Департаментом военно-технической политики Минобороны, Агентством оборонных закупок и Командованием Сил логистики ВСУ на поставку мин различных типов.
Часть боеприпасов была фактически поставлена, однако судебные экспертизы установили, что мины непригодны для использования и опасны. По другим контрактам поставки не состоялись вообще, несмотря на получение значительных сумм авансовых платежей.
Следствие установило, что:
571,3 млн грн составляют убытки от поставки непригодных мин;
2,423 млрд грн — убытки от возможного присвоения предоплаты.
Государственные заказчики уже подали иски в суд с требованием взыскания средств, штрафов и пени.
Соисполнитель и фиктивные работы
В схеме также фигурирует предприятие-соисполнитель, которое должно было осуществлять снаряжение боеприпасов взрывчатым веществом. На его счета было перечислено более 120 млн грн авансов, однако работы, по данным следствия, выполнены не были, а претензионная работа со стороны основного поставщика фактически не проводилась.
Непригодность боеприпасов подтверждается:
физико-химическими исследованиями взрывчатого вещества;
материалами проверок и испытаний;
заключением комплексной судебной экспертизы.
В частности, выявлено несоответствие техническим условиям, отказ инициирования взрыва и недостаточное количество взрывчатого вещества в корпусах мин.
Отдельно проверяются факты возможного использования средств аванса не по назначению, их направления на закупку оборудования, не связанного с оборонными контрактами, и дальнейшее отчуждение этого имущества в пользу другой коммерческой структуры.
Подозрения и меры пресечения
В рамках производства сообщено о подозрении 10 лицам, среди которых:
представители и руководство компании-поставщика;
работники бухгалтерской службы;
руководитель предприятия-соисполнителя;
должностные лица военных представительств.
Четверо подозреваемых задержаны. Подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом от 100 до 500 млн грн.
Правоохранители продолжают устанавливать полный круг причастных лиц, проверяют роль должностных лиц в контроле качества и приемке продукции, а также принимают меры для возмещения причиненного государству ущерба.
