Почти 3 млрд грн убытков: раскрыта масштабная схема в оборонных закупках, - Офис Генпрокурора

Офис Генерального прокурора совместно с ГБР раскрыли масштабную коррупционную схему в сфере оборонных закупок, связанную с поставкой непригодных мин и присвоением бюджетных средств.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в телеграм-канале Офиса Генпрокурора Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Общая сумма нанесенного государству ущерба, по предварительным подсчетам, составляет 2,994 млрд гривен.

Контракты с Минобороны и непригодные боеприпасы

По данным следствия, частная компания заключила пять государственных контрактов с Департаментом военно-технической политики Минобороны, Агентством оборонных закупок и Командованием Сил логистики ВСУ на поставку мин различных типов.

Часть боеприпасов была фактически поставлена, однако судебные экспертизы установили, что мины непригодны для использования и опасны. По другим контрактам поставки не состоялись вообще, несмотря на получение значительных сумм авансовых платежей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Незаконное обогащение на 17 млн грн: будут судить экс-начальника управления логистики ВСУ, - ГБР

Следствие установило, что:

571,3 млн грн составляют убытки от поставки непригодных мин;

2,423 млрд грн — убытки от возможного присвоения предоплаты.

Государственные заказчики уже подали иски в суд с требованием взыскания средств, штрафов и пени.

Соисполнитель и фиктивные работы

В схеме также фигурирует предприятие-соисполнитель, которое должно было осуществлять снаряжение боеприпасов взрывчатым веществом. На его счета было перечислено более 120 млн грн авансов, однако работы, по данным следствия, выполнены не были, а претензионная работа со стороны основного поставщика фактически не проводилась.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Убытки на более 2 миллионов: БЭБ выявило нарушения при финансировании ликвидации шахт. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Непригодность боеприпасов подтверждается:

физико-химическими исследованиями взрывчатого вещества;

материалами проверок и испытаний;

заключением комплексной судебной экспертизы.

В частности, выявлено несоответствие техническим условиям, отказ инициирования взрыва и недостаточное количество взрывчатого вещества в корпусах мин.

Отдельно проверяются факты возможного использования средств аванса не по назначению, их направления на закупку оборудования, не связанного с оборонными контрактами, и дальнейшее отчуждение этого имущества в пользу другой коммерческой структуры.

Подозрения и меры пресечения

В рамках производства сообщено о подозрении 10 лицам, среди которых:

представители и руководство компании-поставщика;

работники бухгалтерской службы;

руководитель предприятия-соисполнителя;

должностные лица военных представительств.

Четверо подозреваемых задержаны. Подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом от 100 до 500 млн грн.

Правоохранители продолжают устанавливать полный круг причастных лиц, проверяют роль должностных лиц в контроле качества и приемке продукции, а также принимают меры для возмещения причиненного государству ущерба.